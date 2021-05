Asbest vrijgekomen bij verbouwing theater Purmaryn

Tijdens sloopwerkzaamheden aan het pand aan de Kerkstraat in Purmerend is asbest geconstateerd. Dit pand wordt samengevoegd met Theater De Purmaryn voor backstage-activiteiten. Extra zuur, want het theater heeft d oor de coronamaatregelen een noodzakelijke pauze ingelast. De verbouwing was net een week geleden begonnen, zodat het theaterseizoen eind september fris van start kan gaan.

Gevolgen voor verbouwing

Het is nog niet bekend wat de consequenties zijn voor de verbouwing aan het pand. Het asbesthoudend materiaal zal worden verwijderd volgens de veilige, wettelijke maatregelen. "Zodra bekend is wanneer dit gebeurt, worden omwonenden hierover geïnformeerd", aldus de woordvoerder van de gemeente Purmerend.

De werkzaamheden aan het theater bestaan uit het verbouwen van de ruimtes in het theater en het aanpassen van de gevels, het dak en de samenvoeging met het pand aan de Kerkstraat en de Nicolaassteeg. Directeur van Theater de Purmaryn, Tommie van Eck, over de verbouwing: "In deze tijd waarin we pauze moeten nemen, maken we van een nood een deugd en zijn we blij dat we onze artiesten en lokale culturele gezelschappen vanaf september weer mogen ontvangen in een professionele backstage ruimte, voor het eerst door een artiesteningang."

Van Eck heeft nog niet gereageerd op de asbest in het 'nieuwe' gedeelte van het theater.