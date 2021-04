Het Amsterdamse Bostheater gered door subsidie van de gemeente

Vanwege onvoldoende financiële middelen besloot het Amsterdams Fonds voor de Kunst geen subsidie meer toe te kennen aan het theater. Het Bostheater was destijds overdonderd door dat besluit. "We zagen nog kansen, ontwikkelingen en samenwerkingen in het vooruitzicht, we zijn daarom ook verbaasd", klonk het toen.

In november kreeg het theater nog zo'n 29.000 euro noodsteun van de provincie om de effecten van de coronacrisis op te vangen, maar dat leek eerder uitstel van executie te zijn. "Het Bostheater heeft jaarlijks 300.000 tot 400.000 euro subsidie nodig om nieuwe voorstellingen te kunnen produceren en programmeren, vertelde de woordvoerder destijds.

Einde aan onzekerheid

Nu de gemeente de subsidie alsnog heeft toegekend is er een einde gemaakt aan de onzekerheid van het theater. Het Bostheater begon na de zomer een campagne om de dreigende sluiting te voorkomen. Zo'n 18.000 handtekeningen werden opgehaald en de gemeente Amstelveen sprong in de bres met een motie en een oproep aan gemeente Amsterdam om toch te helpen. Eind 2020 werd in de gemeenteraad besloten dat de cultuurwethouder Touria Meliani met een plan moest komen.

Met de toegekende subsidie voor de komende vier jaar, lijkt dat te zijn gelukt. "De geplande grote theaterproducties - met deze zomer Toneelgroep Oostpool en daarna Internationaal Theater Amsterdam (2022), Orkater (2023) en De Warme Winkel (2024) - kunnen dankzij het besluit doorgang vinden."