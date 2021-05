Geen coronaoverlijdens in de regio, 11 mensen op de intensive care

De versoepelingen lijken in de regio tot nu toe weinig effect te hebben op de coronacijfers. In het Noordwest Ziekenhuis in Alkmaar is het aantal opgenomen patiënten al weken 'stabiel hoog', verklaart woordvoerder Rinske Brandsma-De Wit. Momenteel liggen er 44 coronapatiënten in het ziekenhuis, waarvan 11 op de intensive care. Ook in de meeste gemeenten blijken de cijfers vergeleken met vorige maand - ondanks de toen geldende lockdown en avondklok - weinig te verschillen.

Hoewel verschillende risicogroepen inmiddels zijn gevaccineerd, weet het virus zich nog altijd goed te verspreiden. In Alkmaar zijn 246 nieuwe besmettingen geregistreerd, in april waren dat er 275. Twee inwoners moesten worden opgenomen in het ziekenhuis. In Heerhugowaard zijn 162 mensen positief getest op corona, dat waren vorige maand 205 inwoners. Langedijk telt 59 nieuwe positief geregistreerden, dat waren er 80 in april.

In Bergen zijn 61 nieuwe besmettingen gemeld, in april kwam dat cijfer uit op 75 positief geregistreerden. In Castricum werden 88 inwoners positief getest op corona, dat waren er nog 175 vorige maand. In Heiloo is voor het eerst een lichte stijging te bemerken, waar er vorige maand nog 38 inwoners een positieve test ontvingen, waren dat er deze periode twintig meer.

Van 27 april tot en met 3 mei zijn er in de regio geen overlijdens gerelateerd aan Covid-19 geregistreerd. Door een technische storing bij de GGD kunnen de cijfers mogelijk lager uitvallen, omdat medewerkers niet alle positieve coronatests hebben kunnen doorgeven aan het RIVM. Dat meldt koepelorganisatie GGD-GHOR.