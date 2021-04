Met coronatest naar live-concert van S10: "Ben er gewoon emotioneel van"

Dat moet gek voelen: na maanden eindelijk weer eens een avondje naar een optreden. Gisteravond konden honderd geluksvogels (zittend) naar een optreden van de Noord-Hollandse S10, die we ook even spraken. "Met fijne mensen naar een goed concert, ik was even vergeten hoe erg ik dat heb gemist."

Dat zegt één van de bezoekers tegen NH Nieuws. Om toegang te krijgen moest je veertig uur van te voren een coronatest doen en de negatieve uitslag bij binnenkomst laten zien. Ook werd je gebrieft van tevoren: niet lopen naar de bar zonder mondkapje en alcohol wordt maar tot 20.00 uur geschonken. "Dan koop ik vijf voor acht nog maar even zes biertjes", grapt een andere bezoeker. "We hadden het gevoel dat we in een luxe club zaten. We kregen zelfs gratis bitterballen", zegt een vrouw uit Heiloo. Emoties Maar het was vooral te doen om de show van de Horinese Stien den Hollander, die eindelijk live nummers van haar tweede album mocht spelen. "Dat mensen geemotioneerd raken van mijn liedjes: bijzonder omdat na lange tijd weer in het echt mee te maken", vertelt de 20-jarige tegen NH Nieuws. Bekijk hier het optreden en de bezoekers. Tekst loopt door onder de video

S10 in Podium Victorie - Maaike Polder / NH Nieuws

Vanavond is de laatste avond van het drietal pilots in het Alkmaarse poppodium, die binnen no-time waren uitverkocht. Marianne Braak van Podium Victorie: "Het waren ook voor ons heel bijzondere dagen. Onze mensen kunnen eindelijk werken, bezoekers mogen komen, maar we kunnen ook artiesten die lang niks konden doen een podium bieden", vertelt ze tegen NH Nieuws. De opening voor honderd mensen is niet rendabel, maar daar gaat het haar niet om. "Het is een stapje. Het voelt weer een beetje als vanouds na alle livestreams en lockdowns." Hoe de zomer eruit gaat zien vindt Braak moeilijk te zeggen. "Ik hoop dat we snel weer normaal open mogen."