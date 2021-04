Uitstel levering Janssen-vaccin voor zorgpersoneel, planbare zorg verder afgeschaald

Ziekenhuismedewerkers die werken met coronapatiënten krijgen voorrang op het Janssen-vaccin - maar wanneer de vaccins precies worden geleverd en hoeveel medewerkers ervoor in aanmerking komen, is na de uitgestelde levering van de farmaceut aan Europa niet duidelijk. Rinske de Wit-Brandsma, woordvoerder van het Noordwest Ziekenhuis in Alkmaar tegen NH Nieuws: "We weten niet wanneer we die vaccins ontvangen en hoeveel. Op basis daarvan kunnen we pas bepalen welke groep medewerkers hiervoor in aanmerking komt."

Op het eerdere besluit van Den Haag om de vaccins van Janssen bij voorrang ter beschikking te stellen aan de medewerkers in de zorg, werd in het Noordwest Ziekenhuis verheugd gereageerd. "Dit is heel goed nieuws", aldus de Wit-Brandsma.

De ziekenhuismedewerkers worden per vaccin ingedeeld op basis van leeftijdsgroep en medische omstandigheden. "Het is nog een heel ingewikkelde puzzel met welk vaccin we welke medewerker gaan vaccineren. Maar het belangrijkste is natuurlijk dat onze zorgmedewerkers zo snel als mogelijk worden gevaccineerd."

Trombose

Farmaceut Johnson & Johnson bracht vandaag echter naar buiten dat de uitrol van het Janssen-coronavaccin in Europa uit voorzorg wordt uitgesteld, na zes meldingen van mogelijke trombosegevallen. De farmaceut is op advies van medische instanties CDC en FDA in de Verenigde Staten tot uitstel overgegaan.

Het ziekenhuis is echter niet van plan tijd te verspillen aan de uitblijvende levering. Afgelopen weekend is opnieuw een groep kwetsbare patiënten geprikt met het Moderna vaccin. "We hebben vanuit deze groep en een extra levering nog vaccins in voorraad. Deze zetten we morgen in voor medewerkers onder de 60 jaar, op basis van de al eerder gestelde selectiecriteria."

AstraZeneca

Hierin volgt het Noordwest Ziekenhuis de landelijke richtlijn en gaat alleen zorgmedewerkers boven de 60 jaar vaccineren met AstraZeneca. De medewerkers die hiervoor in aanmerking komen, worden uitgenodigd om aanstaande zaterdag een vaccinatie te halen. Om hoeveel medewerkers het gaat, is nu nog niet duidelijk. Er zijn inmiddels ook medewerkers via de huisarts gevaccineerd met AstraZeneca.