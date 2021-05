De Peiling: kleine versoepelingen in het coronabeleid werken niet

Per 28 april is stap 1 in het openingsplan van kracht, zo meldt Rijksoverheid . De winkels en markten zijn weer open en toegankelijk zonder eerst een afspraak te maken, de avondklok is afgeschaft en de terrassen zijn gedeeltelijk open. Werkt dit wat jouw betreft? Of zorgt dit ervoor dat we laks en onvoorzichtig worden?

De bezetting in de ziekenhuizen is gedaald, hoopgevend, maar nog niet voldoende voor verdere versoepelingen, volgens het AD. Pretparken, musea, bioscopen en sportscholen gaan daardoor op zijn vroegst op 18 mei open.

Winkels

Afgelopen zaterdag was de eerste zaterdag dat er weer gewinkeld kon worden in niet-essentiële winkels zoals kleding- en schoenenzaken, zonder eerst een afspraak te maken. Dit zorgde voor een massale opkomst van winkelend publiek. Bij populaire winkels ontstonden lange rijen met wachtende mensen. Met behulp van stickers, dranghekken en boa's wordt de drukte in goede banen geleid.

Op sommige plekken, zoals in de Kalverstraat in Amsterdam, werd het zo druk dat gemeenten mensen oproepen thuis te blijven of populaire winkelgebieden te mijden, aldus Het Parool. In de Kalverstraat en Nieuwendijk werd bovendien tijdelijk eenrichtingsverkeer ingesteld.

Ajax

Duizenden supporters van Ajax waren zondagmiddag aanwezig rond de Johan Cruijff Arena om de 35e landstitel van Ajax te vieren. De gemeente Amsterdam erkent dat het 'veel te druk' was rond de Johan Cruijff ArenA, toch werd er niet ingegrepen, 'om ongeregeldheden en escalatie van geweld te voorkomen'. Op social media wordt verontwaardigd gereageerd op de beelden waarop te zien is hoe duizenden mensen staan te feesten, zonder de coronaregels in acht te nemen.