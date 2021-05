Op deze vier plekken zijn er herinnneringen aan de Tweede Wereldoorlog

Verslaggever Sander Huisman bezoekt vier plekken in West-Friesland waar de Tweede Wereldoorlog nog zichtbaar is. Hij begint op de plek waar de oorlog begon in de regio; de haven van Wijdenes. Hij bezoekt een graf in Schellinkhout, een monument in Berkhout en rijdt door een straat die er 80 jaar geleden nog niet was langs de Drieboomlaan in Hoorn.

Op het moment dat de Duitse bezetter West-Friesland binnenvalt op 15 mei 1940 is er al een vliegtuig neergestort in de regio, dus de oorlog is al voelbaar. Maar het begint pas echt als een divisie van de Wehrmacht vanuit Friesland met 40 man de haven van Wijdenes bereikt. Eerder is de groep Duitsers vastgelopen aan de kop van de Afsluitdijk, maar doordat ze vier boten gevorderd hebben in Lemmer en Stavoren komen ze toch in West-Friesland aan.

Schippersfamilie

Even verderop langs de dijk is bij de Martinuskerk in Schellinkhout een grafsteen te vinden met de namen van een gezin. Op die plek is echter alleen de moeder van het gezin begraven: Siebrigje Eijer-de Vries. Vermoedelijk is het schip waarop zij met haar gezin zat door een mijn opgeblazen bij het eiland Pampus bij Amsterdam. Haar man wordt gevonden en in Amsterdam begraven, maar Siebrigje zelf spoelt pas drie maanden later aan in Schellinkhout.

