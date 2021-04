Bevers strijken na eeuwenlange afwezigheid eindelijk weer neer in Noord-Holland

Het lijkt erop dat de bever terug is in de provincie. Na jaren van afwezigheid zwemmen er drie jonge bevers rond in het gebied van waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Verschillende wandelaars stuurden foto's naar Michael Baars, regiocoördinator van de zoogdierenvereniging. "Dat de bever terug is, is heel goed nieuws", zegt hij.

Volgens Michael is het hier een paradijs voor bevers, er is genoeg ruimte en genoeg te eten. De bevers zijn ook nog eens goed voor onze natuur. "Het zijn goede ingenieurs, ze bouwen burchten en houden het water open. Dat is weer goed voor de kikkers, libellen en padden", vertelt hij. "Als ze een boom om knagen, gebruiken ze alles van die boom. Ze eten het schors en de bladeren en het hout gebruiken ze voor de burcht."

Onze provincie was er al een tijdje klaar voor, maar nu lijkt het dan toch echt zo te zijn; de bever is terug. De drie jonge bevers zijn vanuit Flevoland komen zwemmen en Michael denkt dat ze hier wel zullen blijven. "Een van de jongen is echt al wat dieper in Noord-Holland, rond Velsen. Ze zijn op zoek naar een eigen territorium en onze provincie is groot genoeg."

Bevers waren al een lange tijd niet meer te vinden in de provincie. In 1826 stierf de bever uit in heel Nederland. In 1988 werd het dier opnieuw geïntroduceerd in de Biesbosch, maar was daarmee nog niet terug in Noord-Holland. Het aantal dieren groeide explosief sinds de herintroductie en doet in goed in andere delen van het land. Michael verwacht dat de bever het hier ook goed gaat hebben.

"De bevers laten ook geursporen na, dus we hopen dat andere bevers zullen volgen", vertelt hij. "Als er een bever over de dam is volgen er meer." Hoewel hij hoopt op een grotere populatie, weet Michael dat het voortplanten niet zo snel gaat bij bevers. "Ze krijgen twee of drie jongen om het jaar, dus heel snel zal het niet gaan." Hij hoopt dat er tussen de drie jonge bevers in ieder geval een mannetje en een vrouwtje zit en dat ze elkaar vinden. "Als het een koppel wordt, gaan ze een burcht bewonen."

Dijken

Niet elk dijkje kan er even goed tegen als er een bever in komt wonen, vertelt Michael. "Als de bever in zo'n dijk gaat wonen, kan hij doorbreken. We gaan bevers daar niet wegjagen, maar bieden een alternatief aan", zegt hij. "Dan maken we een soort kade voor de bever."

In andere delen van het land was de bever al met een opmars bezig. "Mensen vinden bevers leuk in een natuurgebied of vlak bij hun huis, maar als ze het appelboompje uit de tuin om knagen vinden mensen het vaak toch wat minder leuk", vertelt Michael. Zover zal het in onze provincie nog niet komen, maar de eerste drie bevers zijn binnen.