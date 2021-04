Voor het eerst na halve eeuw weer otter geboren in Naardermeer

Voor het eerst na meer dan een halve eeuw is er een otter geboren in het Naardermeer. Volgens Natuurmonumenten is het ook de eerste otter die in Noord-Holland is geboren nadat het beestje meer dan dertig jaar geleden uitgestorven werd verklaard in Nederland.

De pasgeboren otter werd ontdekt door Michael Baars van de otter- en beverwerkgroep van de Zoogdiervereniging. Baars was op zoek naar sporen van otters toen hij plots een hoog piepend geluid hoorde. "Dit was een bijzondere ontmoeting. Ik herkende het geluid direct, maar twijfelde toch even omdat het wel heel bijzonder zou zijn", zo vertelt hij. Het jong zelf heeft hij niet gezien, maar hij hoorde vlakbij wel een volwassen otter regeren op het jonge dier. Experts van de Zoogdiervereniging en Alterra, het researchcentrum van de Wageningen Universiteit, weten het ook zeker: het was echt een jonge otter.

De kans bestaat dat het opgemerkte otterjong ook niet het enige is dat in het Naardermeer is geboren: normaal gesproken krijgen otters twee tot drie jongen.

Kers op de taart

Voor Natuurmonumenten is de vondst van de jonge otter een feest. "Dat de otter sinds 2017 weer terug is in het Naardermeer was al geweldig, maar de geboorte van jongen geeft echt aan dat de otters zich hier thuis voelen en een plaats verdienen in deze provincie. Ik had al stille hoop op een jonge otter in het Naardermeer. Als dat dan ook echt gebeurt, is dat super gaaf en goed nieuws voor de natuur", zegt boswachter Anne Slump.

Natuurmonumenten is zo blij met de geboren otter, omdat het beest bovenaan de voedselketen staat en eigenlijk een kwaliteitsgraadmeter is voor het zoetwatersysteem. Dat betekent weer dat het Naardermeer een perfecte plek is voor otters; dat de waterkwaliteit er goed is, dat er veel vis zit en dat er voldoende rust en ruimte is voor de kwetsbare otters. Dat was de afgelopen jaren ook het voornaamste doel van de natuurbeschermers. Er werden daarvoor onder meer twee faunapassages aangelegd, zodat dieren zoals de otter het Naardermeer veilig kunnen bereiken.

Natuurmonumenten vraagt rust

Natuurmonumenten roept mensen op om niet meteen massaal naar het Naardermeer te komen om de otter op te zoeken. "Het is belangrijk dat het kersverse ottergezin voldoende rust krijgt, zodat de jonge otter goed kan opgroeien. Dat geldt niet alleen voor otters, alle dieren hebben in het broedseizoen rust nodig om hun jongen op te laten groeien. Dat de otter zich nu voortplant in het Naardermeer is mede te danken aan de rust in het gebied. Laten we er in deze drukke coronatijden voor zorgen dat we die met zijn allen bewaren", aldus Natuurmonumenten.