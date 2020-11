De bever komt naar Amsterdam: "Vlak bij IJburg is er al één gespot"

AMSTERDAM - De bever is bezig met een opmars van Flevoland naar Amsterdam. Dat is goed nieuws voor de biodiversiteit van de natuur. Stadsecoloog Geert Timmermans staat met smart te wachten en probeert ze met eten naar zijn wildcamera's te lokken.

De bever knaagt nu nog vooral in Flevoland, maar de kans is groot dat ze naar Amsterdam uitwijken. Want de beverpopulatie groeit snel waardoor de jonkies moeten emigreren. De eerste is al gespot vlakbij IJburg. "Ze gaan op ontdekkingsreis", vertelt stadsecoolog Geert Timmermans.

Bevers in Amsterdam zijn uniek

De bever heeft zover we weten nooit in de stad geleefd. De otter daarentegen wel, maar die zijn begin jaren '80 uitgestorven in de stad. "De toename van het verkeer en vervuild water heeft ze genekt."

Daarom zit de stadsecoloog met smart op beide beesten te wachten en probeert ze zelfs te lokken. "We hebben een blikje met sardientjes opgehangen en daar gaatjes in geprikt." De geur moeten de otters en bevers gaan trekken, maar het is nog even wachten. "Ik verwacht ze zeker in de komende tien jaar te verwelkomen, maar hopelijk al eerder", aldus Timmermans.