Comeback bever in Noord-Holland laat op zich wachten

Af en toe wordt er een zwervend exemplaar gespot, maar sinds de herintroductie van de bever in ons land - eind jaren tachtig - heeft nog geen enkele bever zich in onze provincie gevestigd. Daarmee is de Noord-Holland de enige provincie waar in de afgelopen drie decennia geen burchten zijn gebouwd.

In 1826 verdween de bever uit Nederland, maar in 1989 werden er voor een herintroductieprogramma enkele exemplaren uitgezet. Dat programma wierp al snel z'n vruchten af, maar de laatste jaren neemt het aantal bevers zelfs explosief toe. In 2011 waren er nog 'maar' zo'n duizend, wat betekent dat er het afgelopen decennium zo'n tweeduizend zijn bijgekomen.

Volgens natuurexperts hebben de dieren een positieve invloed op de biodiversiteit in een gebied. Hoewel ze die invloed in onze provincie nog niet laten gelden, is het volgens Nature Today 'een kwestie van tijd' voordat ze zich ook in Noord-Holland vestigen. Dat gebeurt binnen vijf jaar, zo is de verwachting.

Kortste weg naar Noord-Holland



De kortste weg naar onze provincie lijkt via Utrecht, want aan de Utrechtse kant van de Loosdrechtse plassen hebben zich al wel gevestigd, zo blijkt uit bovenstaande kaart van de zoogdiervereniging. Ook in grote delen van Flevoland en aan de Friese kant van de Afsluitdijk zijn bevers zich inmiddels thuis.