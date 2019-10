Hilversumse natuurkenner woest om negeren dassenburcht bij bomenkap: "Je bent wettelijk verplicht zo'n burcht te beschermen"

HILVERSUM - Op dit moment worden op het landgoed Monnikenberg in Hilversum duizenden bomen gekapt voor de snelle busbaan (HOV). En dat terwijl er volgens Jelle Harder van Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve er mogelijk dassen in het gebied zitten. "Het bos eromheen mag je dan niet zomaar wegzagen, je bent wettelijk verplicht zo'n burcht te beschermen", vertelt de natuurkenner.

"Dassen graven hele grote diepe pijpen en die zijn actief geworden vanaf juli vorig jaar toen ik hier weer eens kwam en tot mijn grote verrassing er drie pijpen waren open gegraven." Volgens Harder betekent dit een actieve burcht die de overheid zou moeten beschermen. "Dat zou met een raster en een vangkooi moeten gebeuren."

Lees ook: Voorstel om kap van duizenden bomen in Hilversum te stoppen haalt het niet

"Ze weten het zelf beter"

De vereniging heeft dit meerdere malen aangegeven bij de provincie, maar zonder succes. "Wij als burgers, daar heeft de overheid geen boodschap aan, zo lijkt het. Ze weten het zelf beter. Nou, dit is het resultaat", zegt hij teleurgesteld. Ze hebben een handhavingsverzoek ingediend zodat er alsnog maatregelen genomen worden. "Ons advies is om alsnog een raster met een kooi neer te zetten en dan ben je op een goede manier bezig."

De provincie laat weten dat eerdere onderzoeken hebben uitgewezen dat er binnen het projectgebied geen (complete) dassenburchten zijn. "De omgevingsdienst gaat nu onderzoeken of het hier om een actieve bijburcht of vluchtpijp gaat. Als dat het geval blijkt, nemen we direct passende maatregelen", aldus een woordvoerder.