Korfbal: Sophie Hansen beperkt terugkeer bij Blauw-Wit tot één seizoen

De terugkeer in de Blauw-withal liep niet helemaal zoals gepland. In de eerste wedstrijd scheurde ze haar achillespees af, waarna ze een aantal maanden moest revalideren. Inmiddels is de geboren Amstelveense weer fit.

Hansen eindigde het seizoen met Blauw-Wit als derde in de competitie en werd in de eerste ronde van de play-offs uitgeschakeld door TOP Sassenheim. Vanwege haar blessure kwam ze afgelopen seizoen nauwelijks in actie namens Blauw-Wit.

Van 2009 tot en met 2017 speelde Hansen al bij Blauw-Wit. Vervolgens vertrok ze naar ROHDA om in 2020 weer terug te keren op het oude nest. Het is nog onduidelijk bij welke club haar toekomst ligt.