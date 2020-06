Met Sophie Hansen keert er nóg een vertrouwd gezicht terug bij Blauw-Wit

AMSTERDAM - Na de vorige week aangekondigde rentree van Momo Stavenuiter heeft ook Sophie Hansen-Willemsen besloten weer in de Korfbal League voor Blauw-Wit te gaan spelen. De Amsterdamse club maakte haar terugkeer dinsdagavond bekend.

De inmiddels 27-jarige speelster stopte in 2016 bij Blauw-Wit toen ze zwanger was. Inmiddels heeft de ex-international met haar echtgenoot Ruud Willemsen twee kinderen en wil ze haar carrière bij Blauw-Wit weer oppakken. In 2018 speelde ze tussendoor een seizoen voor ROHDA.

"Ik merk dat ik het korfbal erg mis. Als ik nog iets wil op het hoogste niveau, dan moet ik het nu doen, voordat ik er spijt van krijg", aldus Hansen-Willemsen. "Blauw-Wit voelt nog steeds aan als mijn club en ik zie ernaar uit om samen met vrienden te mogen spelen."