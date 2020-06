Momo Stavenuiter hoopt met ervaring van toegevoegde waarde te zijn voor Blauw-Wit

"Toen Blauw-Wit vroeg of ik weer wilde beginnen, begon het kriebelen. Ik heb niet heel veel jaren meer, dus dan moet ik het nu doen", vertelt de 31-jarige Stavenuiter aan NH Sport. Een jaar geleden had hij niet verwacht nog terug te keren op het hoogste niveau. "Toen was het een soort van klaar, maar ik heb ook nooit gezegd dat ik niet meer zou beginnen."

"We hebben vooraf niet het team om de play-offs te halen, dus daar ga ik geen uitspraken over doen"

Ervaring en enthousiasme

Vorig jaar besloot de Amsterdammer om na vier seizoenen Blauw-Wit te gaan reizen. Op 13 maart keerde hij terug van vijf maanden backpacken met zijn vriendin. Stavenuiter noemt het de mooiste reis van zijn leven, maar intussen hield hij Blauw-Wit ook in de gaten. "Ik heb het allemaal gevolgd. Ik vond het sowieso leuk om af en toe mee te kijken met de Korfbal League. Ik vind dat ze het supergoed hebben gedaan met het team. En ik hoop dat ik met mijn ervaring iets kan toevoegen. Dat in combinatie met het enthousiaste in mij zorgt hopelijk voor een mooie mix."

Verwachtingen

Afgelopen seizoen eindigde Blauw-Wit als achtste in de Korfbal League. "We hebben vooraf niet het team om de play-offs te halen, dus daar ga ik geen uitspraken over doen. Vorig seizoen hebben ze ook een paar mooie wedstrijden gehad tegen PKC en uit bij TOP gewonnen. Daar moeten we mee verder en hopelijk gaat het dan ook lukken om van toppers te winnen."

Over twee weken meldt Stavenuiter zich op de club en dan wordt duidelijk hoe de voorbereiding eruit ziet voor komend seizoen.