Korfballer Momo Stavenuiter keert terug bij Blauw-Wit

Vorig jaar besloot Stavenuiter (links op de foto) om voor vijf maanden te gaan backpacken. Nu is hij terug en heeft weer zin om te korfballen. "Met onze mix van ervaring en nieuw elan kunnen we het ieder team lastig gaan maken", zegt hij op de website van de club.

Stavenuiter kwam in 2015 over van DVO. In 2017 werd hij met Blauw-Wit Nederlands Kampioen veldkorfbal en speelde hij de finale van de Korfbal League in Ziggo Dome.