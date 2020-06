Mama Sophie Hansen is nog fanatiek genoeg voor de Korfbal League

AMSTERDAM - Ze heeft er lang over getwijfeld, maar Sophie Hansen-Willemsen keert na vier jaar afwezigheid toch terug bij Blauw-Wit. "Ik ben er even tussenuit geweest, omdat ik twee kindjes heb gekregen. Ik ben 27. Als ik het nu niet doe, doe ik het nooit meer", licht Hansen-Willemsen toe in gesprek met NH Sport.

NH/Wim van Amerongen

De geboren Amstelveense was bang dat ze er anders later spijt van zou krijgen. "Ik ben en blijf fanatiek korfballer, dus ik heb er best wel lang over nagedacht of ik dit nog wilde. Uiteindelijk heb ik besloten: 'ik ga er nog een keertje voor'. Het volgende punt was waar ik wilde gaan korfballen. Ik heb lang getwijfeld tussen De Meeuwen (Putten red.) of Blauw-Wit. Ik heb in Amsterdam een mooie tijd gehad en veel vrienden leren kennen."

Quote "Ik heb gelukkig op mijn werk en thuis goede afspraken kunnen maken" korfbalster sophie hansen-willemsen

"Blauw-Wit speelt het hoogste niveau van Nederland", vervolgt Hansen-Willemsen. "De Meeuwen speelt overgangsklasse, twee niveaus lager. Ik merk dat ik zo fanatiek ben dat ik wil kijken wat er mogelijk is om weer bij Blauw-Wit te spelen. Het is lastig met twee kinderen en mijn werk. Ik heb gelukkig op mijn werk en thuis goede afspraken kunnen maken." Terugkeer naar Korfbal League De korfbalster erkent dat het anders is om terug te keren naar haar oude niveau. "De Korfbal League is natuurlijk een klasse apart. Ik heb tussen de zwangerschappen gekorfbald bij Rohda gespeeld in Amsterdam (hoofdklasser red.). Ik merkte toen natuurlijk al dat ik even moest in komen. Ik heb er wel vertrouwen in dat het weer ga kunnen." Hansen-Willemsen houdt een slag om de arm. "Ik zal misschien niet op mijn top zijn zoals vroeger. Ik wil gewoon weer lekker sporten en plezier maken. Mijn beste vriendin Jessica Jansen speelt in hetzelfde team. Ik denk dat ik het fysiek nog aankan."

Quote "Ik zal misschien niet op mijn top zijn zoals vroeger" korfbalster sophie hansen-willemsen

Verwachtingen komend seizoen Blauw-Wit speelde vroeger om de bovenste plekken. "Dat zal dit jaar anders zijn. Ik denk wel dat we een leuke, steady groep hebben die het de bovenste ploegen lastig kan maken. Het wordt wel strijden voor de onderkant, maar ik heb er alle vertrouwen in dat we in de League blijven." Momo Stavenuiter besloot vorige week om terug te keren in Amsterdam. "Momo heeft niet aan mijn keuze bijgedragen. Ik vind het daarentegen wel leuk dat hij weer gaat spelen. Het is een leuke gast en kan natuurlijk goed korfballen."