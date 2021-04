Tekort aan personeel in Dijklander Ziekenhuis door corona-uitbraak

Het Dijklander Ziekenhuis in Purmerend heeft vanwege een corona-uitbraak op de afdeling neurologie een personeelstekort. Ze roepen daarom personeel op die vrij is om te komen werken. "Door de corona-uitbraak en de vakantie is het een hele uitdaging om het rooster rond te krijgen", vertelt woordvoerder Ellen van Ruiten van het Dijklander.

Op de verpleegafdeling neurologie zijn vorige week zestien patiënten en elf medewerkers besmet geraakt met het coronavirus. "Alle besmette collega's zitten momenteel nog thuis in quarantaine en daarnaast zijn er veel collega's met vakantie", zegt Van Ruiten. "Daarom hebben we een oproep gedaan naar iedereen die vrij is om te komen werken."

De melding van de corona-uitbraak heeft niet tot onrust onder patiënten geleid. Het ziekenhuis had een telefoonnummer in het leven geroepen waarop mensen konden bellen die vragen hadden. Van Ruiten: "Daar is niet veel gebruik gemaakt. Van de zestien patiënten die besmet zijn geraakt, liggen er nog twee patiënten in het ziekenhuis. Zij liggen niet op de covid-afdeling."

Drukte Koningsdag

Over de drukte op de verschillende plekken tijdens Koningsdag en de opening van de terrassen wil Van Ruiten niet reageren. "Wij doen daar geen uitspraken over als ziekenhuis. Uiteraard zien we het wel gebeuren en we hopen dat het niet leidt tot extra drukte in het ziekenhuis, want het is al zo druk."