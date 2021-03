Nieuwe serie: een jaar corona in het Dijklander Ziekenhuis

Morgen start NH Nieuws met de serie 'Een jaar corona in het Dijklander Ziekenhuis'. In vijf afleveringen wordt het personeel van het ziekenhuis in hun dagelijkse werkzaamheden gevolgd. Ze vertellen openhartig hoe ze het afgelopen jaar zijn veranderd en hoe ze de toekomst zien. Het Dijklander ziekenhuis is al een jaar in de greep van corona. Het is er nu drukker dan ooit. Nieuwe zieken kunnen er nauwelijks bij.