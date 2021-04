Corona-uitbraak onder medewerkers en patiënten Dijklander Ziekenhuis

In het Dijklander Ziekenhuis in Purmerend is een flinke corona-uitbraak. Op de verpleegafdeling neurologie is vorige week een patiënt positief getest op corona. Daarop is een uitgebreid bron- en contactonderzoek gestart en zijn ook patiënten en medewerkers op de naastgelegen afdeling cardiologie getest. Daaruit blijkt dat 16 patiënten en 11 medewerkers besmet zijn geraakt met het coronavirus.

"Er zijn direct maatregelen genomen om verdere verspreiding te voorkomen", zegt woordvoerder Iris Heijnen. "De positief geteste medewerkers zijn thuis in quarantaine. Er ligt geen medewerker in het ziekenhuis. Van de besmette patiënten liggen momenteel nog twee patiënten in het ziekenhuis."

Naast het contactonderzoek zijn de afdelingen neurologie en cardiologie gesplitst in verschillende delen, voor patiënten die negatief getest zijn, patiënten die nog wachten op een uitslag en patiënten die positief getest zijn. Alle geplande opnames gaan zonder tegenbericht gewoon door.

Niet te voorkomen

"We leven mee met de patiënten die besmet zijn met het coronavirus. Ook voor onze medewerkers is dit heel vervelend", zegt Jeroen Muller, voorzitter raad van bestuur. "Wij hanteren uiteraard strikte veiligheidsmaatregelen wanneer het om het coronavirus gaat. Toch is het niet altijd te voorkomen dat er iemand besmet raakt. Het is voor het eerst in anderhalf jaar tijd dat dit bij ons op deze schaal gebeurt. Patiënten kunnen erop vertrouwen dat we alles doen voor hun en onze veiligheid."

"Het merendeel van de besmette patiënten is inmiddels met ontslag. Alle patiënten die kamergenoot zijn of zijn geweest van positief geteste patiënten, zijn persoonlijk door Dijklander Ziekenhuis op de hoogte gesteld en krijgen een test aangeboden", aldus Heijnen. "Ook de patiënten die naar een andere zorginstelling zijn gegaan, zijn door die betreffende zorginstelling geïnformeerd."

Momentopname

De corona-uitbraak in het Dijklander Ziekenhuis in Purmerend heeft geen gevolgen voor het gelijknamige ziekenhuis in Hoorn. Op dit moment liggen er in beide ziekenhuizen 23 patiënten op de covid-afdeling en 11 patiënten op de ic. "Maar dit zijn momentopnames. Deze cijfers kunnen morgen weer anders zijn", aldus woordvoerder Iris Heijnen.