Opgeluchte ondernemers op gevulde terrassen: "Het is voor ons ook even wennen"

Om 12:00 uur gingen de terrassen in het hele land weer open. Een kwartiertje later was de halve Koemarkt in Purmerend gevuld met bezoekers die genoten van hun eerste hapje en drankje op een terras sinds een lange tijd. Ook aan de haven in Volendam vliegen de bitterballen je om de oren.

Ondernemers zijn opgelucht en bezoekers genieten zichtbaar. "Eindelijk kunnen we weer doen wat we het liefste willen, we hebben zo lang naar deze dag uitgekeken. Geweldig ook dat het zulk prachtig weer is", vertelt één van de horecaondernemers aan Regio Purmerend .

Op dijk in Volendam is geen tafeltje meer vrij: "Is ook wel logisch, want het is nu prachtig weer", roept één van de medewerkers op het speciaal ingericht terras de Loswal. "Het is voor ons ook weer even wennen, na weken thuiszitten."

Druppel op de gloeiende plaat

Toch noemt de Volendamse horecavertegenwoordiger Jan Zwarthoed de beperkte opening van de terrassen een "druppel op de gloeiende plaat." De horeca is zich zeker bewust van het gevaar van het coronavirus, maar twijfelt of de beperkte openstelling helpt om de besmettingen te voorkomen. "Nu moeten wij om 18:00 uur dicht en dan gaan mensen thuis of in een park zitten met z'n allen."

Zwarthoed vindt dat de regering te weinig naar de Koninklijke Horeca Nederland luistert. "We hebben afgelopen zomer toch al laten zien dat we veilig helemaal open kunnen. " De terrassen zijn geopend van 12:00 tot 18:00 uur.

Handhaven

Het is nog niet duidelijk hoe de regels worden gehandhaafd. De afgelopen maand werden de meeste coronaboetes uitgedeeld in de gemeente Edam-Volendam. "Laten we goed met elkaar omgaan en ik hoop dat de handhavers met ons mee zullen denken. Bekeuringen uitdelen, daar schiet niemand iets mee op", aldus de Volendamse horecavertegenwoordiger.