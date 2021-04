Terrasopening helpt horeca nauwelijks: "Het is leuk voor de mensen"

Om 12 uur vanmiddag mogen mensen die naar een biertje, cola of een kopje koffie snakken eindelijk weer op een terras zitten. De Amstelveense horeca is blij, maar springt nog geen gat in de lucht. "Financieel helpt het niet", zeggen vrijwel alle uitbaters.

Uit een rondgang van mediapartner AAN! blijkt dat Amstelveense horecaondernemers vooral blij zijn dat ze hun gasten weer mogen ontvangen. Het helpt de horeca om langzaam weer op gang te komen en hun team klaar te stomen voor wanneer ze echt weer aan de slag mogen.

"Hoop ellende voor niks"

Eigenaar Jaap Buijs van café The Pub is 'blij dat er weer wat gaat gebeuren', maar hij had liever wat langer gewacht en dan ook binnen mensen willen ontvangen. Horecatenten mogen nu maximaal vijftig mensen in tweetallen op hun terras laten zitten. Die mensen moeten op anderhalve meter afstand van elkaar zitten. "De overheid geeft ons ook nog een grote politionele taak om dit te handhaven", zegt Buijs. "Het is een hoop ellende voor eigenlijk helemaal niks."

Geld verdienen heeft weer gevolgen voor de vergoedingen waar veel horecaondernemers nu afhankelijk van zijn. "Je moet nu aardig wat omzetten om iets over te houden", zegt de uitbater. "Maar ja, voor de mensen is het leuk en voor ons is het fijn om weer in aanraking te komen met gasten", gaat hij verder. Het terras moet de komende tijd om 18.00 uur alweer sluiten. De horeca is dus alleen geopend tijdens daluren.