'Besmette' projecten verdachte topambtenaar gaan gewoon door

Grote projecten waarbij ex-ambtenaar Eric van H. van de gemeente Bergen een grote vinger in de pap had, gaan niet de ijskast in. Dat werd vanavond duidelijk tijdens een extra ingelaste raadsvergadering.

Vorige week werd bekend dat Eric van H. zich voor de rechter moet verantwoorden aangezien hij een hypotheek met wel erg gunstige voorwaarden had afgesloten bij een projectontwikkelaar die betrokken was bij verschillende grote bouwprojecten. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) maakte Van H. zich hiermee chantabel.

Een privézaak, volgens de coalitiepartijen. "Het was de juiste beslissing om Eric van H. strafontslag op te leggen, maar uit het onderzoek zijn geen strafbare feiten rondom andere projecten naar boven gekomen", vertelde Meis de Jongh van de VVD eerder aan NH Nieuws. "Je bent onschuldig totdat het tegendeel bewezen is", herhaalt ze vanavond. Wel pleit de VVD voor een extern onderzoek rondom de openheid van het gemeentebestuur. "Want dit nooit weer, dat staat als een paal boven water."

Projecten stopzetten

De oppositiepartijen willen net als veel actiegroepen in het dorp dat projecten waar Van H. bij was betrokken 'on hold' worden gezet. "We moeten het lef hebben om projecten stop te zetten", zegt Solita Groen van Groen Links. "Maak alles wat juridisch kan openbaar, en maak de rest openbaar voor de gemeenteraad. We hebben het over onszelf afgeroepen dat het een eigen leven is gaan leiden."

"Wij staan nu ook zelf terecht", meent Mariella van Kranenburg van Gemeentebelangen. Ze wijst erop dat inwoners ook na de termijn van besluitvorming ook nog de mogelijkheid hebben om naar de rechter te stappen met alle vertragingen van dien.

Maar zover hoeft het volgens wethouder Arend Jan van den Beld niet te komen. Het college belooft beterschap als het gaat om het terugwinnen van het vertrouwen van de inwoners. "We willen allemaal voorkomen dat dit ooit nog eens gebeurt." Het college onderzoekt ook wanneer het Hofmann-rapport vrijgegeven kan worden.

Mareike Naumann van de Stichting Mooier Bergen is teleurgesteld in de houding van het college. Ze noemt het laakbaar dat het gemeentebestuur na het ontslag van de ambtenaar geen enkele bestuurlijke verantwoordelijkheid heeft genomen. "Alle seinen rondom deze ambtenaar stonden al ruim voor zijn strafontslag op rood. In onze ogen is het nemen van bestuurlijke verantwoordelijkheid de enige uitweg uit de voortslepende vertrouwenscrisis met de inwoners van de gemeente Bergen."