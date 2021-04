Oppositie dient verzoek in voor langere bezwaartermijn 'besmette bouwprojecten'

De bezwaartermijn voor bouwprojecten in de gemeente Bergen wordt mogelijk heropend en verruimd. Dat deelt fractievoorzitter van Gemeentebelangen BES, Mariella van Kranenburg met NH Nieuws. "Het verzoek tot arrest ligt inmiddels bij de Raad van State." Inwoners en belanghebbenden krijgen zo mogelijk alsnog de kans om - met de kennis van nu - een hernieuwde zienswijze in te dienen voor lopende projecten.

Voor de wijziging van het termijn , die vorige week per direct is ingegaan, moesten bezwaarmakers binnen zes weken een zienswijze indienen, maar nu kunnen inwoners en belanghebbenden ook naar de rechter stappen als zij tijdens eerdere inspraakronden geen bezwaar hebben gemaakt.

Door de verlenging kan de voortgang van grote (bouw)projecten ernstig worden vertraagd. Indien de rechter meegaat met het bezwaar, moeten de gemeente en projectontwikkelaars opnieuw met elkaar om tafel.

De fractieleider verwacht dat mogelijk 'besmette' lopende projecten, na de strafrechtelijke vervolging van oud-ambtenaar Eric Van H., met de bezwaarverlenging gemakkelijker opnieuw kunnen worden onderzocht. "De conclusie van de coalitie is: we zetten niets 'on hold', maar gaan gewoon door. De oppositie wil dat er eerst meer onderzoek wordt gedaan naar lopende projecten, waar Van H. destijds bij betrokken was", verklaart Van Kranenburg.

Verdenkingen

Na verschillende meldingen en aangiftes startte het Openbaar Ministerie een onderzoek naar mogelijk corrupte praktijken van oud-ambtenaar Eric van H. Voor het aannemen van een zeer gunstige lening voor een hypotheek via projectontwikkelaar Ory moet hij voor de rechter verschijnen.

Voor andere verdenkingen, zoals het vragen en aannemen van geld van een andere projectontwikkelaar, was volgens het Openbaar Ministerie onvoldoende bewijs te vinden. Ook heeft het onderzoek geen concrete verdenkingen van corrupt of strafbaar handelen voor Van H. opgeleverd, blijkt uit een brief van het OM, in bezit van NH Nieuws.

Vertrouwensbreuk

In de tweede helft van dit jaar hoopt de officier van Justitie de zaak inhoudelijk te kunnen behandelen. "Of dit ook haalbaar is, zal afhangen van eventueel nader onderzoek via de verdediging of rechter-commissaris en de duur van dat onderzoek", aldus het Openbaar Ministerie.

Fractievoorzitter Van Kranenburg vindt het onbegrijpelijk dat volksvertegenwoordigers uit de coalitie de zaak nu afdoen als privékwestie, in plaats van alle schijn en twijfel weg te nemen. "Er wordt nu zo beredeneerd dat er drie jaar onderzoek is gedaan en dat dit eruit is gekomen, dus klaar - alsof er niets aan de hand is. Daar gaan wij als fractie niet mee akkoord."

Motie van afkeuring

Op 8 april dienden de lokale partijen Gemeentebelangen Bergen en Behoorlijk Bestuur Bergen een motie van afkeuring in tegen wethouder Valkering, portefeuillehouder Wonen en Ruimtelijke Ordening, wegens het tekortschieten in informatievoorziening over besluiten rond grote woning- en bouw projecten in de gemeente Bergen. "Wij willen als Raad het signaal afgeven dat wij de burger centraal zien en afstand nemen van de wijze waarop de wethouder inwoners bejegent."