Schipholbrand, Poldercrash en de aanslag bij De Naald: marechaussee Renaldo was erbij

De brand in een cellencomplex op Schiphol, de crash met een Turkish Airlines-toestel en de aanslag op Koninginnedag in Apeldoorn lieten diepe sporen na bij marechaussee Renaldo Ishaak. Drie schokkende gebeurtenissen met dodelijke afloop. Hoofddorper Ishaak was er telkens als eerste bij. Hij hield er een posttraumatisch stresssyndroom (PTSS) aan over. Zijn indrukwekkende verhaal vertelt hij in zijn boek 'First Responder. De mens achter het uniform.'

Renaldo Ishaak, schrijver van het boek 'First Responder' - Uitgeverij Kompas & NH Nieuws / Doron Sajet

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet De aanslag die Kart Tates op 30 april 2009 in Apeldoorn pleegde, was de druppel die de emmer bij adjudant-onderofficier Renaldo Ishaak deed overlopen. Ishaak begeleidde de open bus met daarin de Koninklijke familie en zag Tates met zijn eigen ogen op het publiek inrijden. Ishaak hield Tates' hoofd in het autowrak vast, terwijl zijn dienstmaat de zwaargewonde dader nog verhoorde. Tates stierf later die nacht in het ziekenhuis. Zijn aanslag kostte zeven mensen het leven. Impact Die druppel was de reden dat Renaldo Ishaak PTSS aan de aanslag overhield. In de jaren ervoor maakte hij ook als 'first responder' de Schipholbrand mee, waarbij elf doden vielen, en schoot hij te hulp bij de Poldercrash, toen een Boeing 737 van Turkish Airlines op een akker bij Schiphol neerstortte. In zijn vandaag gepresenteerde boek 'First Responder. De mens achter het uniform' beschrijft hij de impact die grote én kleine incidenten op hem hebben, als marechaussee, maar ook in zijn privéleven. Artikel gaat verder onder de video.

Renaldo Ishaak schreef het boek 'First Responder. De mens achter het uniform' - NH Nieuws / Doron Sajet

Met zijn boek hoopt Ishaak andere mensen te helpen: "Om de mentale gezondheid bespreekbaar te maken, dat we daar over kunnen praten." Met vrienden van de politie en Defensie is hij bovendien Blue Support gestart, een sociaal vangnet dat lotgenoten die een soortgelijk verhaal hebben met elkaar te verbinden en voor elkaar te zijn. Demissionair minister van Defensie Bijleveld kreeg vandaag bij De Naald in Apeldoorn het eerste exemplaar van Ishaak overhandigd. Het boek First Responder ligt vanaf vrijdag in de boekhandels.