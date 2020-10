Schipholbrand voor het laatst herdacht: "Het verdriet was voelbaar"

OUDE MEER - In Oude Meer hebben overlevenden en nabestaanden gisteravond nog één keer stilgestaan bij de Schipholbrand van 2005. Precies 15 jaar geleden vielen bij een brand in het toenmalige cellencomplex voor illegalen op Schiphol-Oost elf doden.

Ex-verdachte

Het monument is vlakbij de plek waar het detentiecentrum stond. Na de brand is het cellencomplex gesloopt en in 2013 vervangen door een nieuw detentiecentrum in Badhoevedorp. Eén van de gedetineerden werd in datzelfde jaar vrijgesproken voor het opzettelijk aansteken van de brand. De Libiër was tot zijn vrijspraak jarenlang een verdachte.