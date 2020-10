Haarlemmermeer herdenkt nog eenmaal de Schipholbrand

Voor de vijftiende en laatste keer herdenkt het Platform Vluchtelingen Haarlemmermeer de Schipholbrand uit 2005. In de nacht van 26 op 27 oktober 2005 vielen in het toenmalige cellencomplex voor illegalen op Schiphol-Oost elf doden. Vijftien mensen raakten gewond.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Deze laatste herdenking in Oude Meer is bij het monument voor de elf dodelijke slachtoffers. Dat staat vlak bij de plek waar het detentiecentrum stond. Het cellencomplex is na de brand gesloopt. Sinds 2013 is er een nieuw detentiecentrum , aan de Duizendbladweg in Badhoevedorp.

Vanaf volgend jaar zal er geen herdenking meer plaatsvinden. Volgens het Platform Vluchtelingen Haarlemmermeer is de groep nabestaanden en overlevenden "inmiddels door allerlei oorzaken heel klein geworden."

Elf paaltjes

De herdenking vindt plaats bij het monument achter Breguetlaan 67, tegenover de Shellpomp in Oude Meer. De Haarlemmermeerse wethouders Jurgen Nobel en Johan Rip vertegenwoordigen het Haarlemmermeerse gemeentebestuur. Nobel zal een korte toespraak houden. Violist Silvain Kroon verzorgt de muziek. Centraal staat het leggen van bloemen bij de elf paaltjes met de namen van de slachtoffers.

Ex-verdachte

Een van de gedetineerden werd in 2013 vrijgesproken voor opzettelijk aansteken van de brand. De Libiër was jarenlang een verdachte.