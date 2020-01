Topman Boeing op het matje in Tweede Kamer over Turkish Airlines-crash

Topman David Calhoun van Boeing moet 6 februari naar de Tweede Kamer komen om uitleg te geven over de onthullingen van The New York Times over de Turkish Airlines-crash uit 2009 bij Schiphol. Volgens de krant heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid bewust een deelstudie buiten het eindrapport gelaten. De Kamer wil onder andere ook oud-voorzitter Pieter van Vollenhoven daarover aan de tand voelen.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid kwam begin deze week in het nieuws, ze zouden het rapport over de crash uit 2009 aangepast hebben. Op 25 februari van dat jaar stortte een Boeing 737-800 van Turkish Airlines neer in een akker vlak voor de Polderbaan van Schiphol. Negen inzittenden kwamen om, waaronder de drie piloten, een cabinepersoneelslid en drie medewerkers van Boeing. Aan boord van vlucht TK1951 waren 135 inzittenden.

Naast Calhoun en Van Vollenhoven wil de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat van de Tweede Kamer ook de huidige Onderzoeksraadvoorzitter Jeroen Dijsselbloem horen. Ook zijn er uitnodigingen uitgegaan naar een hoge functionaris van de Amerikaanse onderzoeksraad NTSB en luchtvaartdeskundige Sidney Dekker. Het waren Dekker's bevindingen die de Onderzoeksraad volgens The New York Times op verzoek van Boeing uit het eindrapport zou hebben gelaten.

Alsnog online

De Nederlandse professor Sidney Dekker deed destijds onderzoek naar de menselijke factoren van de crash. Het rapport van Dekker werd in eerste instantie niet openbaar gemaakt door de Onderzoeksraad. Dekker zei tegen The New York Times dat Boeing wilde voorkomen dat tekortkomingen in het vliegtuigontwerp in de schijnwerpers kwamen. De Onderzoeksraad voelde zich deze week gedwongen om het volledige rapport van Dekker alsnog online te zetten.

De Onderzoeksraad benadrukte na alle ophef 'strikt onafhankelijk' te zijn en wuift alle kritiek weg. Ook oud-voorzitter Pieter van Vollenhoven ontkent dat hij bewust informatie uit het eindrapport heeft gelaten.

Geen genoegen

De Tweede Kamer neemt geen genoegen met de verklaringen en van wil de betrokken personen zelf horen over er sprake is geweest van beïnvloeding van Boeing op de Onderzoeksraad. Een woordvoerster van Jeroen Dijsselbloem laat NH Nieuws weten dat de uitnodiging van de Kamer momenteel besproken wordt. Ook Boeing kan nog niet bevestigen of Calhoun vanuit Chicago naar Den Haag komt voor het Rondetafelgesprek. Op de drie overige uitnodigingen heeft de Tweede Kamer ook nog geen antwoord gekregen of ze wel of niet komen.