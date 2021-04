Verbetering mobiliteit Noordkop voorbeeld voor andere plattelandsgemeentes

Volgens Meskers beseft de Rijksoverheid dat bewoners in dunbevolkte gebieden steeds minder op het openbaar vervoer kunnen bouwen. "Een bus kan alleen rijden als er ook echt mensen in zitten. We hebben daarom besloten als P10 om mee te doen aan de 'Greendeal Autorijden', en dat betekent dat we nu in allerlei gemeenten onderzoek gaan doen. Onze ervaringen hier kunnen we daar heel goed bij gebruiken."

Wethouder Theo Meskers van de gemeente Hollands Kroon maakt zich namens de P10, de grote plattelandsgemeentes, hard voor de mobilteit. "Net als wij hebben ook andere plattelandsgemeentes vragen over de mobiliteit. Ook daar verdwijnt de bus en is er een nieuw systeem nodig om de mensen mobiel te houden."

"Ik heb geen auto", zegt Joke Vossen uit Anna Paulowna. Zij mocht vandaag alvast even plaatsnemen achter het stuur. Komend weekend gaat ze er voor het eerst echt mee op pad. "Ik ben heel blij om hier gebruik van te kunnen maken. Het is steeds lastiger om van deur tot deur te komen als het openbaar vervoer verdwijnt."

De vervoersmiddelen staan altijd op strategische plekken, zoals bij een bushalte of in een centrum bij winkels. De handleiding voor de auto's staat hier en voor de fietsen hier .

Voor fietsen en auto's geldt een ander reserveringssysteem, maar allebei komt het op hetzelfde neer. Je registreert je via een site of app. Vervolgens boek je het voertuig en ga je naar het Mobipoint waar het staat en haal je 'm op. Ter plekke ontgrendel je de deelbare auto, met jouw telefoon kun je de fiets van het slot halen. Betalen doe je online.

Via de website mobipunt.net kun je de verschillende Mobipoints en vervoersmiddelen vinden. Daar staat ook een uitleg over hoe het werkt en hoe je ze reserveert.

Ondertussen zijn ook de uitkomsten bekend van een enquête onder inwoners over het eventuele gebruik van de Mobipoints. "We hebben mensen gevraagd wat ze graag toegevoegd willen zien bij zo'n punt. Mensen geven aan dat iets van catering fijn zou zijn, maar ook dat ze er poststukken of pakketen willen laten bezorgen. Ze zoeken ook nog andere vormen van vervoer zoals de belbus. We willen van Mobipoints een intensief gebruikt systeem maken. Dus we gaan met de aanbevelingen aan de slag."

Weekend

Op vier plekken komt in ieder geval een 'mobikar' te staan waar mensen koffie en thee kunnen krijgen. Joke Vossen zit ondertussen tevreden achter het stuur; ze heeft al een mooi plannetje gemaakt voor komend weekend. "Ik wil even ergens boodschappen gaan doen en een mooi ritje maken over Wieringen."