Mobipunten met leenauto's en -fietsen komen door corona traag op gang

'T VELD - Een half jaar geleden werden de eerste mobipunten ingericht in de Noordkop. Op 12 strategische punten zijn auto's en fietsen neergezet die via een app kunnen worden gehuurd. Maar de coronaperiode met thuiswerken, thuisstuderen en lockdowns, zorgt ervoor dat de service nog weinig gebruikt wordt.

"Hier in Schagen hebben we die mobipunten nodig vanwege een steeds meer terugtrekkend openbaar vervoerssysteem", zegt Hans Heddes, wethouder van Schagen, over het project van de gemeentes in de Noordkop. "We willen mensen daarom de ruimte bieden om lid te worden en dan zelf hun voervoersmiddel te kiezen."

App

Het dorp 't Veld had als een van de eerste dorpen een mobipunt. Op het Kerkplein is er zo'n punt ingericht." We hebben hier een Peugeot staan die mensen kunnen huren", legt Ginus Hahn van dorpsraad 't Veld/Zijdewind uit. "Verderop bij de supermarkt staan ook nog twee fietsen." Zijn collega Ad Ruiter vult aan: "Je kunt een app downloaden en als je je aangemeld hebt, kan je online een tijd reserveren."

Omdat iedereen nu thuis zit, wordt er nog weinig gebruik gemaakt van de auto's en fietsen. "Het is de bedoeling dat mensen met het OV hier komen en dan één van de vervoersmiddelen kiezen om verder te gaan", legt wethouder Heddes uit, "Maar ja, als niemand hier met de trein komt of in Den Helder of Anna Paulowna, dan houdt het wel een beetje op. Dus, het begint wel te komen maar we moeten er wel wat voor doen."

Toekomst

Ook de onbekendheid speelt het project namelijk parten. Door de coronatijd is er minder aandacht voor de lancering geweest dan onder normale omstandigheden. "Ik hoop dat de mensen er na deze periode toch wel gebruik van gaan maken", zegt Ad Ruiter. "Tijden veranderen, mensen gaan misschien wel meer thuis werken. De vraag is of ze dan twee autos'op de stoep willen hebben of er één wegdoen en gebruik gaan maken van de leenauto hier."

"Ik merk dat de jongere generatie er al makkelijker in is dan bijvoorbeeld mijn vader", zegt wethouder Heddes. "Als ik tegen mijn vader zeg 'morgen rijdt er een ander in je auto', dan vindt hij dat niet prettig. Maar we zien het wel steeds meer komen. Schoorvoetend, maar het krijgt voet aan de grond."