Noordkop stopt miljoen euro in deelauto's: 19 mobipunten in Hollands Kroon

HOLLANDS KROON - De twintig grootste plattelandsgemeenten hebben vandaag een akkoord gesloten met milieuminister Stientje van Veldhoven over het delen van auto's. De Kop van Noord-Holland investeert 1 miljoen euro in het vervoersplan: in Hollands Kroon komen negentien zogeheten mobipunten, waar deelvervoer komt te staan.

Wethouder Theo Meskers van Hollands Kroon, tevens bestuurder van de vereniging voor plattelandsgemeenten, gaf vanochtend in het BNR-programma De Ochtendspits uitleg over de plannen in zijn gemeente.

"We willen negentien mobipunten ontsluiten waardoor er een netwerk ontstaat, zodat mensen van A naar B kunnen rijden, de auto kwijt kunnen en later weer op kunnen pikken", aldus Meskers. Het is de bedoeling dat de mobipunten op plekken worden gezet waar veel mensen komen, zoals een treinstation, een winkelcentrum of de afrit van een snelweg.

Niet alleen auto's zullen er staan, maar elke vorm van vervoer zoals fietsen en 'mobisteps'. Meskers: "Mensen kunnen zich er als lid van een coöperatie voor aanmelden, waardoor ze voor een luttel bedrag gebruik kunnen maken van het deelvervoer." Daarbij zullen de mobipunten ook worden gebruikt om postpakketten en boodschappen te laten bezorgen.

Groot masterplan

"Dit is eigenlijk onderdeel van een groot masterplan om het platteland als woonlocatie aantrekkelijker te maken en te houden. Er stopt namelijk niet meer in elk dorp een bus, waardoor je bent aangewezen op andere vormen van vervoer. Zo willen we het platteland weer tot in de haarvaten bereikbaar maken, vertelt de wethouder.

Vanuit de Kop van Noord-Holland is volgens Meskers een investeringsprogramma opgezet waarmee dit deelautoconcept kan worden gefinancieerd. "We hebben ongeveer 1 miljoen euro beschikbaar om dit experiment aan te jagen. Dat betekent niet dat we er geld in blijven pompen, ook als het niet wordt gebruikt. We gaan het scherp in de gaten houden en zullen ook een marketingcampagne opzetten om inwoners te wijzen op het fenomeen. Als het op plekken wordt gezet waar veel mensen komen, denk ik dat het snel is ingeburgerd."

100.000 deelauto's

Twintig plattelandsgemeenten werken mee aan het deelautoplan, waaronder ook Medemblik. In 2021 moeten in Nederland in totaal zo'n 100.000 deelauto's rijden, waar ten minste 700.000 mensen gebruik van maken.

Het is volgens minister Van Veldhoven 'juist een oplossing voor regio's waar afstanden langer zijn', zo zei tegen onze mediapartner NOS. Autodelen verlaagd daarnaast de parkeerdruk. Ook heeft het, volgens haar, voordelen voor het klimaat en de luchtkwaliteit: autodelers stoten gemiddeld 8 tot 13 procent minder CO2 uit.