Noordkop gaat verdwijnend OV tegen met deelauto's- en fietsen: "Eerste regio met Mobipunten"

HOLLANDS KROON - Om dorpen en kleine kernen in de Noordkop te verzekeren van mobiliteit gaat de regio investeren in Mobipunten. Dat zijn locaties waar vervoersstromen samen komen. Dat kunnen buurtbussen zijn of reguliere bussen. Tevens komen er deelauto's en fietsen. Het project moet het verdwijnen van buslijnen compenseren.

Al komend najaar moeten de eerste Mobipunten werkelijkheid zijn, vertelt wethouder Theo Meskers van de gemeente Hollands Kroon: "Het moet ook een plek worden waar je bijvoorbeeld je boodschappen kunt doen of je kleding naar de stomerij kunt brengen. Zo kunnen tweeverdieners toch comfortabel in een dorp wonen waar geen openbaar vervoer is."

Lees ook: De Peiling: Maak openbaar vervoer gratis

Het woonplezier is één van de hoofddoelen van het project dat wordt gefinancierd vanuit De Kop Werkt, het samenwerkingsverband van Schagen, Hollands Kroon, Den Helder en Texel. "We hebben op dit moment negentien plekken in beeld, we kijken nu welke locaties als eerste van start gaan. Het moet een goed alternatief zijn voor de plekken waar de bus niet meer rijdt", aldus Meskers.

Mobipunt moet er voor zorgen dat dorpen aantrekkelijk blijven voor gezinnen om er te blijven wonen of om zich er te gaan vestigen. "Ze zijn vaak aangewezen op twee auto's om het gezin mobiel te houden. Dat is niet voor iedereen weggelegd en dit is een manier om de mobiliteit op peil te houden", verklaart Meskers.

Eerste vijf

In het najaar moeten de eerste vijf Mobipunten in de regio gaan draaien. "Wat er op de locaties komt te staan hangt af van wat het dorp wil maar in principe gaat het om een aantal auto's en fietsen. Daarnaast zullen er ook mobipeds, fietsen waarmee je een grotere afstand kunt overbruggen, komen. Het project in de Noordkop lijkt een voorlopersfunctie te krijgen. Het is waarschijnlijk de eerste plek in Nederland waar het uitgerold wordt.

Aanhaken

In Duitsland en België wordt er al wel mee gewerkt: "Langs de Noordzeekust bij Bremen, Knokke, Oostende en Leuven komt het al goed van de grond" vertelt Meskers, "Als het hier aanslaat dan word het echt groter. Dan is het ook voor West-Friesland en de rest van Noord-Holland interessant. Ik heb contact met collegabestuurders. Ze zijn enthousiast en als wij goede resultaten hebben, zullen ze zeker aanhaken."