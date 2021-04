Scholier komt met oplossingen om verdrinkingen in zee tegen te gaan

Hoe voorkom je verdrinkingen in zee? Dat is de vraag die 17-jarige Britt Molenaar uit Zandvoort zichzelf stelde vorig jaar, nadat een jonge man verdronk op een mooie zomerdag. Om hierachter te komen, besloot ze hier onderzoek naar te doen voor een opdracht voor school en de resultaten zijn niet mis: ze won de prijs voor beste Havo-profielwerkstuk in de regio Haarlem en daarnaast worden haar bevindingen uiterst serieus genomen door de reddingsbrigade.

Britt doet in haar werkstuk drie suggesties, die kunnen bijdragen aan het verbeteren hiervan, zoals een app waarop mensen de actuele informatie kunnen zien over de zee.

Zo besloot ze haar profielwerkstuk voor school te maken over het voorkomen van verdrinkingen. De titel van haar werkstuk luidt dan ook 'Help! Stop de verdrinkingen'. Hiervoor hield ze een enquête onder zo'n 600 badgasten over de gevaren van zee en sprak ze met verschillende reddingsbrigades in heel het land. Ze kwam erachter dat veel mensen best wel goed op de hoogte zijn van de gevaren van zee zoals muien en stromingen, maar de informatievoorziening kan beter en daar is ook behoefte aan.

Britt zit al zo'n vijf jaar bij de Zandvoortse reddingsbrigade als jeugdlid en ze is er inmiddels kind aan huis. In de loop der jaren heeft ze al heel wat reddingsacties voorbij zien komen en die ene mooie zomerdag begin augustus vorig jaar zal ze nooit vergeten, toen een jonge man verdronk in zee. "Ik weet nog dat ik met een collega in de auto zat en die voelde zich heel schuldig en toen dacht ik wel, dit kan niet."

Ook zichtbaarheid van de reddingsbrigade op social media is belangrijk denkt Britt, omdat veel jongeren hierop zitten. Daarnaast pleit Britt ook voor voorlichting bij de jongste jeugd op basisscholen over de gevaren van zee.

Reddingsbrigade

Ernst Brokmeier van de reddingsbrigade is Zandvoort is apetrots op Britt en is zeer te spreken over de resultaten. "Eigenlijk is dit een bevestiging van een aantal dingen die we ergens al wisten, maar wat nu ook daadwerkelijk zwart-op-wit staat. We brengen dit zeker onder de aandacht bij de landelijke werkgroep. Dit is een keiharde bevinding en daar moeten we wat mee als organisatie."

Het hijsen van alleen de vlag is volgens Ernst voldoende op kleinere stranden met één strandafgang, maar niet op een strand als dat van Zandvoort met meerdere afgangen en wel honderden ijsjesvlaggen op het strand. Digitale informatievoorziening voor de strandgangers is een mooie aanvulling hierop.

Britt zelf hoopt dat over een aantal jaar haar bevindingen zijn omgezet in digitale informatievoorziening zoals een app. "Dat zou ik wel heel leuk vinden en dat is ook mijn einddoel. Dat we niet alleen Zandvoort, maar de hele Nederlandse kust veilig kunnen maken."