Noodlijdende reddingsbrigade Bloemendaal krijgt financiële injectie van gemeente

De reddingsbrigade in Bloemendaal aan Zee ontvangt jaarlijks zo'n 50.000 euro aan subsidie van de gemeente en daarbij ook soms nog extra subsidie voor als er bijvooorbeeld materiaal aangeschaft of gerepareerd moet worden. Daarnaast houdt de brigade de eigen broek op door middel van het verhuren van ruimte aan bedrijven of via bijvoorbeeld vergoedingen voor EHBO-inzet bij feesten op het strand. "Normaal verdienen we daar jaarlijks zo'n 40 á 50 duizend euro mee, dit jaar is dat slechts 4 duizend", aldus Ruud Cloeck, voorzitter van de Bloemendaalse reddingsbrigade.

Cloeck deed woensdagavond tijdens de commissievergadering nogmaals een oproep aan de gemeente. Met het schaamrood op de kaken, omdat het niet bij de reddingsbrigade past om de hand op te houden. Maar hij kan nu niet anders.

Financiële hulp

Wethouder Heijink liet Cloeck weten dat hij zich nergens voor hoeft te schamen, omdat de reddingsbrigade niets te verwijten valt. "We gaan er alles aan doen om de reddingsbrigade een financiële injectie te geven zodat zij in 2021 zonder problemen hun werk kunnen doen." Hij komt binnenkort, na de gesprekken met de penningmeester van de reddingsbrigade, met een voorstel aan de gemeente.

De Bloemendaalse raad is blij dat het college de reddingsbrigade tegemoet komt, maar een aantal partijen vraagt zich wel af of er niet beter naar een structurele lange termijnoplossing gekeken kan worden. Volgens burgemeester Elbert Roest zorgen de huidige financiële afspraken met de reddingsbrigade er juist voor dat het wel voor de lange termijn goed geregeld is.