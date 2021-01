Reddingsbrigade Bloemendaal in zwaar weer, financiële steun gemeente gevraagd

BLOEMENDAAL - Normaal zijn ze bezig met het redden van mensen, maar nu hebben ze zelf even een helpende hand nodig. De reddingsbrigade van Bloemendaal kampt met financiële zorgen, omdat de inkomsten het afgelopen jaar fors gedaald zijn. De hoop is nu gevestigd op steun van de gemeente Bloemendaal, anders wordt het wel erg moeilijk om het hoofd boven water te houden.

De Bloemendaalse reddingsbrigade, die uit zo'n tachtig actieve vrijwilligers bestaat, heeft een druk jaar achter de rug en is trots op de vele reddingsacties die ze hebben verricht. Maar het jaar is ook met een gevoel van somberheid afgesloten, omdat de portemonnee zo goed als leeg is. "We hebben geen vet meer op de botten en komend jaar zal het nog niet veel beter worden", aldus voorzitter Ruud Cloeck.

De reddingsbrigade in Bloemendaal aan Zee is voor de helft financiëel afhankelijk van subsidie van de gemeente, de andere helft sparen ze altijd zelf bij elkaar. Die laatste inkomsten zijn afgelopen jaar bijna compleet weggevallen.

Een tekort van 15.000 euro is een flinke aderlating voor de Bloemendaalse hulpverleners. De betaling van de verzekeringen komt bijvoorbeeld in het gedrang. Daarom is de reddingsbrigade onlangs een hulpactie onder haar donateurs gestart, in de hoop dat daarmee het verlies een stuk minder wordt. "Daar hebben we ruim 8.000 euro mee opgehaald, dus dat schiet lekker op", aldus Cloeck. Hij hoopt dat de rest van het verlies door de gemeente gecompenseerd kan worden. Donderdagavond doet hij een oproep bij de Bloemendaalse gemeenteraad, gesteund door een motie van Liberaal Bloemendaal.

De reddingsacties komen vooralsnog niet in gevaar en Cloeck heeft ook nog geen extra steun hoeven vragen aan de collega's in Zandvoort of IJmuiden. "Daar zijn we ook te trots voor", lacht hij. "Al moeten we ons eigen zakgeld bijstorten, die reddingsacties gaan gewoon door."

Situatie Bloemendaal niet uniek

Reddingsbrigade Nederland laat weten dat de situatie in Bloemendaal niet uniek is. Meer brigades hebben, vanwege uiteenlopende redenen, momenteel financiële zorgen. Er lopen gesprekken met de betrokken ministeries om tot een oplossing te komen.

Er zijn ook uitzonderingen, bijvoorbeeld bij de reddingsbrigade in Zandvoort. Daar is de begroting voor komend jaar rond. De gemeente geeft daar jaarlijks ook flink meer subsidie uit aan de reddingsbrigade dan in Bloemendaal het geval is. Binnenkort neemt de Zandvoortse raad ook een definitief besluit over de bouw van een nieuwe reddingspost op het zuidelijke deel van het strand. De partijen gaan er zo goed als zeker mee akkoord.