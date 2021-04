Boerenprotest is inspiratie voor hoorspel: "Het komt in je hoofd tot leven"

Het had een theatervoorstelling moeten worden over de boerenopstand uit 1492, opgevoerd op de plekken waar de geschiedenis zich had afgespeeld: Haarlem en West-Friesland. Maar de voorstelling kon niet doorgaan, dus maakte het team er een hoorspel van. "Persoonlijk hou ik heel erg van podcasts en hoorspel" zegt regisseur Marius Bruijn. Verslaggever Sander Huisman nam een kijkje op één van de opnamelocaties van het hoorspel en sprak met Marius.

"De afgelopen jaren hebben we natuurlijk behoorlijk wat protesterende boeren gezien", verklaart regisseur Marius Bruijn waarom hij juist nu dit verhaal heeft opgepakt om te vertellen. "500 jaar geleden vond misschien wel het meest beruchte boerenprotest plaats, mooi moment om dat verhaal weer eens in te duiken", zegt Marius over de opstand van het Kaas- en Broodvolk, die in 1492 plaatsvond. Samen met spelers en makers uit Haarlem en Twisk had Marius een theatervoorstelling willen maken over het Kaas- en Broodvolk. Omdat dat in deze tijd niet door kan gaan, heeft het team gekozen om er een hoorspel van te maken. "Een podcast is gewoon een hoorspel dat je kan beluisteren wanneer je er zelf zin in hebt", benoemt Marius. "Dat heeft al jaren een enorme opleving gekregen." Artikel gaat verder onder de foto

Marius Bruijn nam in Twisk delen op van het hoorspel - Sander Huisman / WEEFF

De boerenopstand in 1492 ontstond toen er tijdens een hongersnood door slechte oogsten ook nog eens hogere belastingen werden geind bij boeren. De boeren trokken naar de steden waar ook stedelingen zich aansloten bij de boeren. "Het is ook het verhaal dat ze het Haarlemse stadsbestuur een kopje kleiner maakten", weet Marius. "Een bloedig protest." Het hoorspel wordt in twee delen uitgebracht, en is vanaf 22 april gratis te beluisteren via de website van de theatergroep van Marius. Bekijk meer afleveringen van Sander Op Pad in West-Friesland