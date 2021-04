Michel Butter en Jill Holterman lopen olympische limiet op Vliegveld Twente

Michel Butter heeft op de NN Mission Marathon op Vliegveld Twente de limiet voor de Olympische Spelen gelopen. De Castricummer finishte in een tijd van 2 uur 10 minuten en 30 seconden. Jill Holterman verpulverde haar eigen persoonlijk record en liep de limiet bij de vrouwen in 2.28.18. De Egmondse is zeker van een ticket voor de Spelen; Butter moet het oordeel van de selectiecommissie afwachten of hij zijn koffer kan pakken.

ANP/Marco de Swart

Op het vliegveld bij Enschede vertrokken de atleten zondagochten om 08.30 uur. Voor Butter, die in september eigenlijkgestopt was, zag het er al vrij snel goed uit. Zijn groep liep op het schema dat onder de limiet van 2.11.30 uit zou komen. Winnaar, olympisch kampioen én wereldrecordhouder, Eliud Kipchoge leek even naar de snelste marathontijd op Nederlandse bodem te lopen (2.04.06), maar verloor in het slot wat tijd. Tekst loopt verder onder de tweet

Marathonlopers van start op de NN Mission Marathon - Pro Shots / Action Images

Na 25 kilometer scheurde de groep van Butter uiteen, omdat hij doortrok. In het slotdeel had hij het lastig. Hij klokte op de finish 2.10.30. Met Abdi Nageeye (2.06.17), Khalid Choukoud (2.09.55), Bart van Nunen (2.10.16), Björn Koreman (2.11.07) en Frank Futselaar (2.11.30) hebben er zes Nederlandse atleten onder de limiet gelopen. Een selectiecommissie bepaalt na 31 mei welke drie atleten de startbewijzen voor de olympische marathon krijgen. Vanwege de hitte wordt er niet in Tokio maar 800 kilometer verderop in Sapporo gelopen. Tekst loopt verder onder de tweet

Holterman Jill Holterman heeft op Vliegveld Twente de race van haar leven gelopen. De atlete uit Egmond aan den Hoef liep met 2.28:18 liefst zes minuten onder haar persoonlijke record. Daarmee blijft ze onder de limiet van 2:28.30. Na Andrea Deelstra is Holterman de tweede Nederlandse die onder de limiet duikt. Daarmee lijkt ze zeker te zijn van een startbewijs.