Abdi Nageeye en Bo Ummels beste Nederlanders in TCS Amsterdam Marathon

AMSTERDAM - Abdi Nageeye had aangekondigd met de eerste groep mee te zullen gaan bij de TCS Amsterdam Marathon om te kijken of hij zijn Nederlands record van 2.06,17 zou kunnen verbeteren. Daar slaagde hij niet in. Uiteindelijk kwam Nageeye over de finish in 2.07,39. Hij was wel de eerste Nederlander en pakte dus de Nederlandse titel. Bo Ummels was de eerste Nederlandse vrouw die over de finish kwam in 2.32,34. Zij werd daarmee Nederlands kampioen.

Nageeye had na 10 kilometer al moeite het hoge tempo bij te benen en liet geleidelijk aan de kopgroep gaan. Hij kwam uiteindelijk als negende binnen in 2.07.39, ruim boven zijn recordtijd van 2.06.17, die hij dit voorjaar in Rotterdam liep.

Na afloop vertelde hij dat hij last had van een hamstring, waardoor het niet lukte om bij de kopgroep te blijven en zijn Nedelands record te verbeteren. "Ik wilde niet opgeven, omdat ik aan de tussentijden zag dat een tijd van 2.06 nog mogelijk was", zei de geboren Somaliër. "Ik heb me geconcentreerd op mijn lichaam en wist halverwege dat het heel zwaar zou worden. Die tijd van 2.07.39 is nog niet zo slecht, ik zou er twee jaar geleden heel blij mee zijn geweest. Maar ik ben vooral blij dat ik heel ben gebleven. Nu in een Olympische jaar even gas terug nemen en dan weer opbouwen."

lees door onder het interview



Frank Futselaar kwam als tweede over de finish in de tweede marathon van zijn leven. Hij verbeterde met 2.14,08 zijn persoonlijk record dat op 2.16,58 stond. Roel Wijmenga pakt het brons in 2.19,55

Lees ook: Keniaan Vincent Kipchumba wint de TCS Amsterdam Marathon

Vrouwen

Bo Ummels was de eerste Nederlandse vrouw die over de finish kwam. Zij liep in haar debuutmarathon een tijd van 2.32,34. Dat is meteen de elfde plek aller tijden in Nederland. Miranda Boonstra werd tweede in 2.45,56 en Mirjam Koersen werd derde in 2.51,55.

"Ik ben kapot, maar het gaat wel", zei Ummels na afloop tegen NH Sport. "Ik ben wel verrast over de tijd bij mijn debuut. Je wordt zo gelukkig als je je hier in het stadion binnen komt lopen." Ummels kwam binnen met bebloede tenen. "Vanaf vijftien kilometer voelde ik mijn tenen al, maar je gaat door, je hebt je focus."

Lees hieronder het hele interview met Bo Ummels.