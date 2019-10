Keniaan Vincent Kipchumba wint de TCS Amsterdam Marathon

AMSTERDAM - De 44e TCS Amsterdam Marathon is gewonnen door Vincent Kipchumba in 2.05,09. Solomon Deksisa kwam als tweede over de streep in 2.05,16 en Elisha Rotich eindigde als derde in 2.05,18. Abdi Nageeye was de beste Nederlander in 2.07,39. Bij de vrouwen werd een nieuw parcoursrecord gevestigd door de Etiopische Degitu Azimeraw in 2.19,26. Bo Ummels pakte de Nederlandse titel bij de vrouwen in haar eerste marathon in een tijd van 2.32,34.

De marathon werd gelopen onder ideale omstandigheden. Het was droog, bij de start was het 10 graden en er stond geen wind.

Er ontstond al snel een kopgroep waarin ook Abdi Nageeye zat, die had aangekondigd met die groep mee te zullen gaan om te kijken of hij zijn Nederlands record van 2.06,17 zou kunnen verbeteren. Na het 20 kilometerpunt moest hij de kopgroep van vijftien lopers laten gaan en kwam hij alleen te lopen. Af en toe kon hij weer samen lopen met een loper die terugviel uit de kopgroep. Nageeye kwam toch nog als negende over de finish in 2.07,39.

Die kopgroep dunde naarmate de race vorderde verder uit, zoals dat meestal gaat bij de marathon. Bij de Torontobrug liepen vier atleten weg. Bij het verlaten van het Vondelpark waren daar de Ethiopiër Solomon Deksisa en de Kenianen Elisha Rotich en Vincent Kipchumba over die uit gingen maken wie welke medaille in ontvangst mocht gaan nemen. Dat werd Kipchumba, die er op de Amstelveenseweg nog een versnelling uit kon persen en eindigde voor Deksisa en Rotich. Hij bleef ondanks het bijna ideaal loopweer boven het parcoursrecord, dat de Keniaan Lawrence Cherono vorig jaar op 2.04.06 zette.

"Ik was er klaar voor", zei winnaar Kipchumba na afloop tegen NH Sport. "Het was zwaar en mijn tegenstanders waren erg sterk."

Vrouwen

Bij de vrouwen ging het parcoursrecord van Meseret Hailu uit 2012 (2.21,09) er ruim aan. De Etiopische Degitu Azimeraw verpulverde dat record in 2.19,25, de vierde tijd van het jaar. Haar landgenote Tigist Girma werd derde in 2.19.52 en een derde Ethiopische completeerde het podium. Azmera Gebru eindigde in 2.20,48.

Bo Ummels was de eerste Nederlandse vrouw. Zij liep in haar debuutmarathon in een tijd van 2.32,34 naar het Nederlands kampioenschap. Dat is meteen de elfde plek aller tijden in Nederland. Miranda Boonstra werd tweede in 2.45,56 en Mirjam Koersen pakte het brons in 2.51,55.