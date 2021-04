Vechten tegen windmolens bij Tata Steel: "Wij zijn de klos, ze horen hier niet"

Zes windturbines met een hoogte van 120 meter langs het Noordzeekanaal vlakbij Tata Steel gaan nóg meer gezondheidsproblemen opleveren voor mensen in de buurt. Dat is de stellige overtuiging van Dirk Weidema uit IJmuiden. Met LGV-raadslid Peter Stam voert hij een verwoede strijd tegen de nog te bouwen turbines. Weidema en Stam vrezen dat de enorme rotorbladen de uitstoot van Tata Steel naar de huizen in de directe omgeving blazen. "We krijgen het vol voor onze kiezen", aldus Weidema.

Weidema doet zijn verhaal kort nadat het RIVM een rapport heeft uitgebracht over de luchtkwaliteit in de IJmond. Die is slechter dan in andere geïndustrialiseerde gebieden en veel mensen hebben gezondheidsklachten. Weidema: "En dan komt dit er nog eens bij. Dit is haast crimineel gedrag."

Het RIVM-rapport daarover belooft weinig goeds. Net als eerdere rapporten trouwens. In de tussentijd verandert er niets. "Neem zo'n kooksfabriek 2. Die had allang gesloten moeten zijn. Ongelooflijk wat een stank daar uitkomt! Maar helaas, de lobby van de industrie ie gewoon te sterk", verzucht hij.

Weidema woont al vijftig jaar tegenover de vroegere Hoogovens, net aan de andere kant van het Noordzeekanaal. Door de bouw van de nieuwe zeesluis lijkt de fabriek iets naar de achtergrond gedrongen, maar de schoorstenen torenen als vanouds boven de installaties uit. Als geen ander kent en herkent Weidema het ritme van de staalfabricage. "Kijk, die pluimen daar zijn van de blustoren. Het komt allemaal onze kant op. En de vraag is: wat zittten er voor schadelijke stoffen in?"

"Daardoor zijn bij noordenwind de mensen in IJmuiden en bij zuidwestenwind de mensen in Wijk aan Zee, Velsen-Noord en Beverwijk de klos. En nu komen er nog eens zes bij. En waarom allemaal hier? Waarom niet op zee? Daar is genoeg ruimte. We worden hier echt het afvoerputje van Nederland. Ze horen niet in een dichtbevolkt gebied."

"Ik ben niet naïef, maar kom in actie waar onze gezondheid in het geding is"

Hij heeft zich verdiept in de invloed van de windmolens op de verspreiding van de uitstoot. "Als die pluimen door de turbulentie gevangen worden, neemt de temperatuur sneller af. Dat is een feit. Daardoor verliest die pluim zijn stijgsnelheid en valt eerder neer op leefniveau. Helaas is daar in het rapport dat door Erbrink Starck Consut is gemaakt, geen rekening mee gehouden. Terwijl dat een heel belangrijk punt is."

Een van de zes taluds waarop de windmolens komen, ligt er al. Hij heeft zich erbij neergelegd dat de enorme joekels straks draaien. Maar wat hem betreft niet voor lange tijd. "Als blijkt dat het klopt wat ik beweer, namelijk dat de mensen door de windmolens extra last gaan krijgen van stof, dan moeten ze worden stilgezet. Daar vecht ik voor."

Niet naïef

Het is een letterlijke strijd tegen windmolens. "Nee, ik voel me geen Don Quichot", lacht hij om de vergelijking met de ridder uit de beroemde Spaanse roman die de klasssieke tegenstelling beschrijft tussen idealen en de harde werelkijkheid. "Zo naïef ben ik niet. Je moet het zo zien: daar waar onze gezondheid in het geding is, kom ik in actie."