Actiegroep wil dat Provincie vasthoudt aan 600-metergrens voor windmolens

"Wij willen die zeshonderd meter écht als grens vasthouden", vertelt René Hellingman. De Berkhouter heeft met actiegroep 'Geen windturbines bij woningen in Koggenland' er mede aan bijgedragen dat er in provinciaal beleid een minimale afstand van 600 meter tussen woning en windmolen werd vastgelegd. Maar nu wil de provincie dat terugdraaien en de landelijke grens van 350 meter aanhouden.

Dat de provincie de afstandsregel van 600 meter overboord wil gooien, blijkt uit een concept van de Omgevingsverordening, die in 2022 in werking moet treden. "We hebben op dit moment nog geen grote zorgen", vertelt René Hellingman over die plannen. Dat komt omdat er nog niets definitief is. "Maar we blijven alert, juist omdat ook nog niets zeker is. Die zeshonderd meter is wel echt de minimale afstand, wat de actiegroep betreft." De groep vindt een ruimere afstand belangrijk vanwege geluidshinder, slagschaduw en de woningwaarde. RES 1.0 Hellingman richt zijn blik eerst op volgende week. Dan presenteert Energieregio Noord-Holland Noord de eerste versie van de Regionale Energie Strategie (RES), waarin staat hoe de regio energieneutraal wordt door middel van wind- en zonne-energie. Oftewel: daar wordt verteld wat de mogelijke locaties zijn voor de opwek van zon- en windenergie.

Energieregio Noord-Holland Noord

Op bovenstaande kaart staan de voorlopige locaties, maar daar kan van worden afgeweken. "Er kunnen nog meer zoekplekken bij komen, en daarna kunnen er ook weer dingen veranderen. Er ligt een weg, maar er zijn nog veel zijpaden en daar zijn we alert op", vertelt Hellingman. Unaniem De actiegroep staat niet alleen in hun strijd. In de gemeente Koggenland is het onderwerp een heet hangijzer. Zowel de gemeente als inwoners willen vasthouden aan de 600-metergrens. De gemeenteraad stemde vorig jaar unaniem voor een motie om deze afstand te bewaren. Destijds gingen er al geluiden op over het kleiner maken van die afstand. Volgens voormalig Koggenlandse wethouder Caroline van de Pol kwam die vraag vooral vanuit bestuur in stedelijk gebied. "In stedelijk gebied zoals Amsterdam en Haarlemmermeer kunnen ze niet aan die regels voldoen", aldus Van de Pol destijds. "Dus dan denk ik: laat daar die regels los en houd hier de grens op 600 meter. Dan houd je de onrust weg."

René Hellingman van actiegroep Geen windmolens bij woningen in Koggenland. - NH Nieuws

Daarin kan René Hellingman zich ook vinden. "In Metropool Amsterdam heb je gebieden met havens en industrie. Er zijn mensen die daar best windturbines willen hebben, daar heeft geen bewoner last van, omdat er fabrieken en kantoren staan. Maar die kunnen nu niet neergezet worden omdat die regel van 600 meter er is." Mogelijkheden Hellingman zegt welwillend te zijn om te bekijken waar mogelijkheden tot opwek van duurzame energie zijn. "Helemaal niks, dat wordt ook moeilijk", zegt hij. Al staat de actiegroep zelf achter een alternatieve RES genaamd Duurzaam Leefbaar, waarin er geen zon- en windparken op land bij komen. Dat de weg naar een energie neutrale regio heeft niet alleen veel zijpaden, ook verwacht Hellingman dat het een hobbelige weg wordt. "Er is een grote groep mensen die nog niets van de plannen weet. Een kleine groep denkt: zo'n vaart gaat het niet lopen. En er is een kleine groep die er bovenop zit: die maken zich ernstig zorgen over hoe dit zich gaat uitvouwen, want we komen steeds verder in een fase dat het concreet gaat worden." Bekijk in onderstaande reportage (uit januari 2020) hoe er in de gemeente Koggenland tegen de komst van windmolens wordt aangekeken:

Bijeenkomst Koggenland energieplannen provincie - NH Nieuws