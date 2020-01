Koggenland: 'Niet akkoord met windmolens binnen 600 meter van woningen'

Dat het leeft in Koggenland is duidelijk. De zaal in het gemeentehuis zat gisteravond vol met zo'n zeventig inwoners. En vanwege de overweldigende interesse is er zelfs een tweede avond georganiseerd. Veel inwoners zijn geschrokken van de mogelijke plannen als gevolg van het landelijke klimaatakkoord waardoor Nederland in 2050 energieneutraal moet zijn. "Nu mag je pas op 600 meter afstand windturbines plaatsen, maar er gaan geluiden op in het Provinciehuis om die afstand kleiner te maken", legt wethouder Caroline van de Pol uit. "Want in stedelijk gebied zoals Amsterdam en Haarlemmermeer kunnen ze niet aan die regels voldoen. Dus dan denk ik, laat daar die regels los, en hou hier de grens op 600 meter. Dan hou je de onrust weg, en daarvoor wil ik me hard maken."

René Hellingman, inwoner van Berkhout en initiatiefnemer van een actiegroep tegen windmolens is er nog niet gerust op. "We zijn niet tegen veranderingen voor het klimaat. Maar dat het moet op een manier waarbij je bewoners prettig laat wonen. En dus zonder windmolens in de achtertuin. Die 600 meter grens moet behouden blijven. Maar je zou bijvoorbeeld kunnen denken aan een zonneweide", vertelt hij.



Fred Doodeman uit Ursem is ook één van de toehoorders. Hij is enthousiast over de bijeenkomst. "Fantastisch dat er zoveel mensen zijn. Ik wilde graag meer weten, maar er was wel erg weinig aandacht voor zonne-energie. Windmolens hebben veel nadelen. En zon trilt niet, maakt geen lawaai."

Koggenland wil wel bijdragen

Toch beseft de wethouder dat Koggenland wel wat moet bijdragen. "We moeten het pragmatisch aanpakken, het eerlijk verdelen. We moeten rustig aan richting 2050 energieneutraal worden met gebruikmaken van de nieuwste technieken. Er zullen zoveel nieuwe innovaties op ons pad komen en ik denk dat we daar aan mee moeten werken. Ook als kleine lokale overheid kunnen we daar best wel wat in investeren, want dat zal de toekomst worden."

René Hellingman kondigde nogmaals aan in actie te komen om de Provincie ervan te overtuigen niet te morrelen aan de 600-meter grens voor windmolens. "We gaan maandag met een grote groep naar het Provinciehuis als er over het onderwerp wordt gesproken. Ik zou zeggen kom allemaal. Het moet een signaal zijn waardoor de gedeputeerde zich nog eens goed achter de oren gaat krabben."