Typhoon en Eefje de Visser publiekstrekkers voor eerste online Bevrijdingspop ooit

Typhoon, Eefje de Visser en Altin Gün zijn de grote namen in de lineup van de eerste online Bevrijdingspop Haarlem ooit. Op 5 mei is het oudste bevrijdingsfestival van Nederland vanwege de coronabeperkingen volledig online te volgen.

Haarlem105, nieuwspartner van NH Nieuws, verzorgt van 9.00 uur tot middernacht een marathonuitzending op radio en tv waarin alle optredens live zijn te zien. Bevrijdingspop Haarlem wordt gepresenteerd door Giel Beelen en wordt uitgezonden vanuit het Patronaat.

Traditioneel vindt op de avond voor Bevrijdingsdag het Bevrijdingspop Herdenkingsconcert plaats. Ook dit jaar treden de klassieke musici van het Kennemer Jeugd Orkest op, ditmaal met Rilan & the Bombardiers. Het Bevrijdingspop Herdenkingsconcert begint op 4 mei na de kransleging op de Dam, rond 20.15 uur, en is ook te volgen via bevrijdingspop.nl.