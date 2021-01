Bevrijdingspop 2021 in oude vorm is 'naïeve gedachte'

HAARLEM - Het is zeker dat Bevrijdingspop dit jaar doorgaat. In welke vorm dat zal zijn, is nog onduidelijk. Half februari zal de organisatie daarover de knoop doorhakken. Maar dat het festival in de oude vorm zal plaatsvinden, is volgens Bevrijdingspop-voorzitter Bernt Schneiders, een 'naïeve gedachte'.

NH Nieuws/Juliën Dom

De organisatie heeft drie verschillende scenario’s opgesteld, variërend van slechts dertig personen in een tent en een livestream tot het festival in de oude vorm. Half februari zal de organisatie daarover beslissen, op basis van een inschatting van de coronamaatregelen die begin mei nog gelden. "We proberen een zo groot mogelijk festival te organiseren met een zo groot mogelijk bereik. Maar het moet wel veilig zijn. Wij voelen ons zeer verantwoordelijk voor de gezondheid van de bezoekers", alsdus Schneiders. Met de huidige lockdown en het aantal besmettingen ziet het er niet naar uit dat het festival gevierd kan worden zoals altijd. Het meest waarschijnlijke scenario is het bubbelscenario. In dat scenario wordt het Vlooienveld ingedeeld in een aantal vakken, waarin een tien- of honderdtal mensen, al naar gelang de maatregelen, hun eigen faciliteiten hebben, zoals sanitair, maar ook horeca. Ook over het gebruik van sneltesten wordt nagedacht.

Quote "Het uitgangspunt is dat Bevrijdingspop een gratis evenement is en blijft, maar dit jaar zitten we in een uitzonderlijke situatie" Bernt Schneiders, Bevrijdingspop-voorzitter

Vooral het beschikbare budget voor Bevrijdingspop is een grote onzekerheid. Behalve van de subsidies van de gemeente Haarlem, Provincie Noord-Holland en de Nationaal Comité 4 en 5 mei, is het festival afhankelijk van sponsoren en inkomsten uit de horeca. Maar omdat het aantal toegestane bezoekers nog niet bekend is, zijn er ook nog geen sponsoren en zijn de inkomsten uit de horeca onzeker. Daarom is het volgens Schneiders niet ondenkbaar dat er dit jaar een toegangsprijs wordt gerekend. "Het uitgangspunt is dat Bevrijdingspop een gratis evenement is en blijft, maar dit jaar zitten we in een uitzonderlijke situatie." Garantiefonds De producent van het festival, Backbone International, is betrokken bij De Alliantie van Evenementenbouwers, waarin de organisatoren van publieksevenementen op het gebied van sport, cultuur en entertainment zich hebben verenigd. Zij willen dat de overheid uiterlijk 1 februari duidelijkheid geeft wat er wel en niet kan en mag de komende maanden voor evenementen. Het organiseren van grootschalige evenementen vergt namelijk een lange voorbereidingstijd en ze willen zo snel mogelijk van start. Ook pleiten ze voor een garantiefonds naar Duits model. In Duitsland mogen de evenementenorganisaties starten met plannen en staat de Duitse overheid garant als het evenement wordt afgelast. Line-up Ook de invulling van de line-up is nog een grote onbekende factor. Ook die is afhankelijk van het beschikbare budget en zal pas op het laatste moment worden bepaald.

