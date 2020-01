Bernt Schneiders nieuwe voorzitter van Bevrijdingspop: "Het festival is Haarlem in optima forma"

HAARLEM - Met nog vier maanden te gaan is voormalig burgemeester Bernt Schneiders aangesteld als voorzitter van Bevrijdingspop. Juist voor de 40ste editie van het festival deed de vorige voorzitter een stap terug in verband met een zakelijk conflict in zijn eigen vastgoedbedrijf.

Het was zuur voor de vrijwilligersorganisatie om, in het jaar dat 75 jaar vrijheid wordt gevierd en er meer activiteiten staan gepland, zonder voorzitter te komen zitten. Maar dat juist Bernt Schneiders geïnteresseerd bleek in de positie is wellicht een geluk bij een ongeluk. 'Geschikt voor de baan' Hij heeft enorm veel bestuurlijke ervaring, heeft een groot hart voor de stad Haarlem, is zelf muzikant (in de band Fox and the Mayors, red.) en zijn netwerk is enorm. Hoewel hij als directeur van het VSB-fonds de deur naar sponsoring uit deze organisatie heeft dicht heeft gedaan. "Het was een keuze voor mij: voorzitter of subsidies. Dat sluit elkaar een beetje uit", vertelt Bernt Schneiders aan NH Nieuws. Hoewel hij hoopt via zijn netwerk in de fondsenwereld "zo nodig wat extra middelen naar het Bevrijdingsfestival hier in Haarlem te loodsen".

Schneiders hoopt in ieder geval wel wat aan zijn contacten binnen de gemeente te hebben, om voor het festival snel te kunnen schakelen. "Toen ik burgemeester van Haarlem was, was ik ook verantwoordelijk voor het evenementenbeleid en de voor de veiligheid. Dus die kant van het festival ken ik ook." Tekst gaat verder onder de video:

Uitkijkend over het vlooienveld in de Haarlemmer Hout, waar het feest op 5 mei weer losbarst, vertelt hij enthousiast dat vooral de samenwerking met de vrijwilligers hem zo aanspreekt. "Niemand verdient een cent en samen maken we het festival." Geoliede machine Schneiders realiseert zich dat er veel werk aan het vrijwilligerswerk zit, maar hij stapt in een geoliede machine. Veertig jaar geleden begon Eelco van der Linde met een feest om de bevrijding op 5 mei echt te vieren. En een feest moet het dan ook volgens Schneiders ook echt blijven. Maar de boodschap erachter verdient volgens hem elk jaar weer aandacht. "Het is gratis, mensen komen voor de muziek, maar de boodschap 'vrijheid is van grote waarde', die moeten we koesteren en daar moet je ook aan werken."

Vorig jaar waren de banners met foto's van verzetshelden langs de route van het station naar het festivalterrein een originele manier om die boodschap onder de aandacht te brengen van de horde bezoekers. Schneiders hoopt daar elk jaar weer over te kunnen meedenken. "Het is lastig, maar het is wel een mooie gelegenheid om mensen wat mee te geven." Visie De nieuwe voorzitter kijkt reikhalzend uit naar het beeld dat hij voor ogen heeft van het festival. "Vanaf het podium, vanachter de band, uitkijkend over het vlooienveld, dat helemaal staat te deinen op de muziek. Dat doet je Haarlem-hart wel gloeien." En als hij de vrijwilligers die dagen na het feest moet helpen met papier prikken om het park weer schoon te krijgen? "Als het nodig is dan doe ik dat, ja." Kijk hieronder het hele interview: