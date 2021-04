Enorme stijging anonieme tips over Zaanse drugspanden en handel

De gemeente Zaanstad heeft in 2020 van Meld Misdaad Anoniem 232 meldingen ontvangen. Dat is een stijging van 35 procent vergeleken met 2019. Een deel van die stijging is te verklaren door de coronacrisis. Dat staat in de Analyse Meld Misdaad Anoniem. Door de crisis is namelijk een nieuwe categorie ontstaan waarover gemeld kan worden, het melden van het overtreden van de coronaregels. Maar ook de lockdown heeft voor meer meldingen gezorgd.

Overigens kwamen er in de hele provincie een recordaantal anonieme tips over drugslabs binnen bij Meld Misdaad Anoniem. Door de tips zijn in de afgelopen twee jaar vijf drugslabs daadwerkelijk ontmanteld.

De meeste meldingen kwamen binnen over drugspanden en drugshandel. Het gaat om 61 procent van alle meldingen die zijn gedaan in de Zaanstreek en dat zijn dus 182 meldingen. De top 5 categorieën van de meeste meldingen bestond verder uit geld (24), geweld (19), zeden (13) en het overtreden van de coronaregels (21).

Opvallend is ook dat in mei 2020 de eerste melding over illegale prostitutie is ontvangen. Over 2020 zijn dit in totaal 12 meldingen geworden in de Zaanstreek.

Melden coronafeestjes

Burgemeester Jan Hamming van Zaanstad is blij met de resultaten: "Het is fijn om te zien dat mensen de weg naar het meldpunt weten te vinden en meer gaan melden. Het is heel belangrijk dat inwoners helpen en het heeft ook zin. Op elke melding volgt een actie en vaak ook met resultaat." Afgelopen oktober riep Hamming nog op om illegale bijeenkomsten, 'coronafeestjes', te melden bij de politie. Daar kwamen 21 meldingen over binnen bij het meldpunt.

Drugspanden

In 2020 heeft de gemeente Zaanstad 26 drugspanden gesloten. Van deze 26 panden zijn er over 6 panden één of meerdere meldingen ontvangen. Hamming: "Wij hebben de ogen en oren van onze inwoners heel hard nodig om een goede vuist te maken tegen criminaliteit. Natuurlijk helpt het ook dat vanwege corona mensen meer thuis zijn en daardoor ook meer opmerken. We blijven een beroep doen op iedereen die vermoedt dat er criminele activiteiten plaatsvinden. Niemand wil toch een drugslab in zijn buurt?"