Recordaantal anonieme (bruikbare) tips over drugslabs

Het aantal meldingen over drugslabs in onze provincie bij Meld Misdaad Anoniem is vorig jaar met 57 procent toegenomen. Door de tips zijn vijf drugslabs daadwerkelijk ontmanteld.

Dit trof de politie aan in een drugslab in Noord-Holland - Politie

Dat blijkt uit een analyse van NH Drugs Alert, een samenwerking tussen gemeenten, politie en Meld Misdaad Anoniem. Waar twee jaar geleden 21 mensen anoniem een melding deden over een drugslab in de buurt, wisten vorig jaar 33 mensen hun weg naar Meld Misdaad Anoniem te vinden. "Wij zijn erg blij met de stijging in het aantal meldingen", vertelt de politie tegen NH Nieuws. "We hebben die meldingen van inwoners en ondernemers echt nodig. Vooral ook in Noord-Holland, omdat er veel buitengebieden zijn met minder (sociale) controle. Hun bijdrage is onmisbaar in de aanpak van drugscriminaliteit."

Bij Harry uit Haarlemmermeer stonden ineens 'Zuid-Amerikanen' voor de deur, vertelt de 75-jarige tegen NH Nieuws. "Ze wilden mijn loods huren voor 1.500 euro per maand. Ik kon het geld goed gebruiken." En dus ging hij met ze in zee: al snel zag hij verdachte vaten op zijn erf. Om 12.00 uur verschijnt het hele interview met Harry op de website van NH Nieuws.

De stijging van het aantal anonieme meldingen komt volgens de politie ten eerste doordat mensen door de coronacrisis meer thuis zitten en dus meer zien in hun omgeving. Dat vertelt Emile de la Haije, eenheidscoördinator synthetische drugs van de politie in Noord-Holland. Naast het feit dat mensen door corona meer thuis zitten, is er het afgelopen jaar ook veel aandacht geweest voor opgerolde drugslabs. Onlangs werd bekend dat in 2020 twee keer zoveel synthetische drugslabs zijn opgerold door de politie. Door deze verdubbeling hoort Noord-Holland voor het eerst bij de drie provincies waar de meeste drugslabs zijn opgerold in Nederland. Enorme drugslabs Anderhalve week geleden moesten drie mannen uit Badhoevedorp voor de rechter verschijnen voor het runnen van een groot amfetamine-drugslab in Anna Paulowna. Ook werden in Westzaan en het West-Friese Berkhout enorme drugslabs opgerold door de politie. Volgens Emile de la Haije is het aantal anonieme meldingen ook gestegen door een campagne van Noord-Holland Drugs Alert, een samenwerking tussen gemeenten, politie en Meld Misdaad Anoniem. In deze campagne worden bewoners, boeren en ondernemers op de gevaren van drugslabs gewezen en wordt opgeroepen misdaden te melden. Vorig jaar bleek al dat onze provincie vanwege haar havens, Schiphol, Amsterdam en landelijke buitengebieden een strategische plek is voor de productie van MDMA en Crystal Meth.