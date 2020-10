Zaankanters huiverig voor 'verklikken' coronafeestjes: "Het is toch geen oorlogstijd?"

ZAANDAM - Even helemaal losgaan: sommige mensen kunnen zich niet inhouden en bouwen thuis of buiten coronafeestjes. Een doorn in het oog van onder andere burgemeester Jan Hamming van de gemeente Zaanstad, die donderdag bij NH Nieuws bewoners vroeg om die feestjes te melden bij de politie. Die oproep zorgt voor opgetrokken wenkbrauwen.

In de regio Zaanstreek-Waterland ging het al eerder mis. In Volendam en Purmerend werden vorige week nog twee bijeenkomsten opgedoekt. Beide keren stonden 33 man hutje-mutje op elkaar.

De burgemeester volgde met zijn oproep het voorbeeld van zijn collega’s Don Bijl (Purmerend) en Femke Halsema (Amsterdam). "We zijn afhankelijk van meldingen. Als je zaken ziet die niet voldoen aan de noodverordening kunt u altijd de gebruikelijke telefoonnummers van politie en gemeente bellen", zei Hamming gisteren. Een apart nummer komt er dus niet. "Wij denken dat in Zaanstad iedereen de beschikbare nummers kan vinden en daar ook volop gebruik van kan maken."

Op straat zijn de reacties over het algemeen terughoudend. Eventuele feestjes van je buren of wijkgenoten melden zien velen niet zitten. “Dat zou ik absoluut niet doen. Het doet me denken aan vroeger”, zegt een voorbijganger verwijzend naar de Tweede Wereldoorlog. “Het is gevoelsmatig ook niet prettig om te doen.” Een ander: “Ze weten dan wel niet dat het van jou komt. Maar voor jezelf, het gevoel om zoiets te doen… het is toch geen oorlogstijd?”

Wantrouwen

Ook Sven Brinkhoff heeft zijn twijfels bij de oproepen van de burgemeesters. De hoogleraar strafrecht aan de Open Universiteit in Amsterdam denkt dat ze ook schadelijke effecten kunnen hebben: “Het gevoel van wantrouwen, de overheid die over je schouder meekijkt. Maar ook burgers onderling die elkaar gaan wantrouwen omdat er geklikt kan worden. Daar moet je wel mee uitkijken in deze tijden waarin toch alles al onder spanning staat.”

Zeker feestjes thuis zijn moeilijk op te breken voor handhavers en de politie. Met eventuele meldingen van buurtbewoners staan ze sterker, zegt Brinkhoff: “Het huisrecht is één van de best beschermde privacyrechten van burgers. Je hebt een legitieme reden nodig als je daar inbreuk op wil maken. Met een melding van overlast geef je een boa of agent toch de legitimatie om achter de voordeur te controleren. Dan zou daar kunnen worden ingegrepen.”