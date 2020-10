Ook Zaanstad roept op tot melden van 'coronafeestjes'

"We gaan er geen speciaal nummer voor oprichten", aldus Hamming. Wel laat hij weten dat het een zware taak wordt voor de politie en boa's om alle illegale feestjes op te sporen, onder andere omdat binnen de politie het aantal besmettingen ook oploopt. "Als u zaken ziet die niet voldoen aan de noodverordening kunt u met de politie en de gemeente bellen."

De afgelopen week werden er twee grote feesten in Purmerend en Volendam door de politie beëindigd, waar meer dan 30 mensen aanwezig waren. Beide gemeenten liggen in de veiligheidsregio waar Hamming voorzitter van is.

De burgemeester verwacht dat hij de politie in Zaanstad anders kan inzetten nu de horeca dicht is. Toch zal het een haast onmogelijke taak worden om overal te kunnen controleren. "We zien dat de ziekenhuizen volstromen. Het is alle hands aan dek."