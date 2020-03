Al 131 tips binnengekomen bij 'corona-kliklijn' in Purmerend

In nog geen week tijd zijn er 131 telefoontjes binnengekomen bij dienst handhaving. In de meeste gevallen gaan de klachten over burgers die zich niet aan de sociale regels houden die vanwege het coronavirus in het leven zijn geroepen, laat de gemeente desgevraagd weten aan NH Nieuws.

Nog geen boetes

Handhavers van de gemeente Purmerend hebben deze week alleen gewaarschuwd tegen overtreders. De gemeente laat weten vanaf nu geen 'gele kaarten' meer uit te delen en 'gewoon' boetes te zullen uitschrijven.

"We hopen dat burgers hun gezonde verstand gebruiken", voegt een woordvoerder van de gemeente er aan toe.